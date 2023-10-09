Александринский театр и СПбГУ представили выставку в честь 200-летия Островского

Посетители смогут увидеть редкие библиографические издания Александра Островского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Выставка "Александринское наследие Островского", приуроченная к 200-летию со дня рождения драматурга, открылась в Санкт-Петербургском государственном университете. В экспозиции представлены артефакты из хранилища Александринского театра и уникальные книги из фонда университета, сообщила первый проректор вуза Елена Чернова.

"Сегодня мы с вами являемся участниками открытия уникального выставочного проекта, который создан университетом в сотрудничестве с Александринским театром и приурочен к 200-летию Александра Островского. Здесь будут представлены совершенно бесценные артефакты, хранящиеся в художественных фондах театра. <...> Вторая часть экспозиции - книжная, где представлены книги из фондов нашей научной библиотеки. Все посетители могут увидеть редкие библиографические издания великого мастера", - сказала она во время церемонии открытия выставки.

По словам Черновой, среди уникальных материалов - прижизненные издания "Не в свои сани не садись" и "Воспитанница", полное собрание сочинений Островского 1904 года, монографии и статьи профессоров и преподавателей университета, посвященные творчеству драматурга.

"Обычно говорят, что дом Островского в Москве - Малый театр, но мы посчитали: у нас ровно такое же количество спектаклей по произведениям Островского - 250 постановок за все время. Это огромное достояние. В фондах Александринского театра сохранилась масса разнообразных материалов, связанных с постановками, - не только рукописные материалы. Это костюмы, реквизит, бутафория, фрагменты декораций, это те документы истории, которые соединяют нас с эпохой Островского", - рассказал во время открытия выставки заместитель художественного руководителя Александринского театра Александр Чепуров.

На выставке можно увидеть, например, платье от костюма Ларисы из постановки 1936 года по пьесе Островского "Бесприданница", костюмы Мавры Тарасовны и Силы Ерофеича Грознова из постановки 1958 года "Правда - хорошо, а счастье лучше".