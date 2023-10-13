Герои анимационного мультфильма "Эрнест и Селестина" заговорили по-осетински

Мультфильм будут распространять в качестве методического материала в образовательных учреждениях

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 октября. /ТАСС/. Анимационный франко-бельгийский мультфильм "Эрнест и Селестина: приключения мышки и медведя" перевели на осетинский язык. Об этом сообщил ТАСС инициатор дубляжа, представитель ОО "Ирон Федерация" Тамерлан Цгоев.

"Работу по дубляжу осуществили силами волонтеров озвучки, в качестве которых выступили и профессиональные актеры, языковые активисты и простые жители, изъявившие желание помочь на безвозмездной основе", - сказал Цгоев.

Осетиноязычную версию планируется презентовать к очередному празднованию дня рождения основоположника осетинского литературного языка Къоста Хетагкаты. Оно состоится 15 октября в Доме Вахтангова во Владикавказе.

Мультфильм будут распространять в качестве методического материала в образовательных учреждениях. Также его можно будет скачать по ссылке с ранее созданного ОО "Ирон Федерация" облачного сервиса на "Яндекс.Диск" и с сайта организации. Также мультфильм направят в осетинские диаспоры и землячества.

Ранее на осетинский язык перевели российские популярные мультфильмы. Среди них мультсериал "Лео и Тиг", "Маша и медведь", "Конь Юлий и большие скачки", "Фиксики" и другие.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков, и является одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточных иранских языков. Подтверждена теория скифо-сармато-аланского происхождения осетинского языка, в частности, наличием в лексике и грамматике следов близких и продолжительных контактов со славянскими и германскими языками.