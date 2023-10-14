От встречи с Безруковым до лекций: что подготовили Школа-студия МХАТ и МХТ к юбилеям

Рассказываем, где и как любители театра могут разделить праздник с артистами и режиссерами

Тройной юбилей отмечают в этом году поклонники театрального искусства. Московскому Художественному театру 26 октября исполнится 125 лет, Музею МХАТ 27 октября — 100 лет. Один из ведущих театральных вузов страны — Школа-студия МХАТ — 20 октября отметит 80-летие. Юбилейные события проходят уже с начала года — это новые спектакли, гастрольный тур, передачи на телевидении, выставки, посвященные Музею МХАТ и Художественному театру.

Ближе к праздничным датам нарастает интенсивность творческих встреч и вечеров. В Школе-студии МХАТ и МХТ им. Чехова рассказали, где и когда можно разделить с ними праздник. Поддержать альма-матер придут известные артисты, в том числе художественные руководители театров Владимир Машков (Московский театр Олега Табакова), Евгений Миронов (Театр наций) и Сергей Безруков (Губернский театр).

Выставка об истории Школы-студии МХАТ

Юбилейный проект "Школе-студии МХАТ — 80. Семейный альбом" будет запущен 14 октября в открытом театральном пространстве "Арт-платформа" в Новом Манеже. Как сообщили ТАСС в пресс-службе театрального вуза, программа включает выставку об истории Школы-студии, встречи с артистами, спектакли и мастер-классы. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этот день откроется экспозиция об истории Школы-студии, появившейся в 1943 году при Художественном театре. С инициативой ее создания выступил один из основателей театра Владимир Немирович-Данченко. Посетители выставки узнают о педагогах, обучавших будущих артистов и передающих им свои знания сегодня, факультетах и кафедрах вуза, его ректорах. На выставке представят фотографии, архивные видеозаписи спектаклей, книги, эскизы, макеты к спектаклям. В 18:00 состоится спектакль-концерт, подготовленный студентами актерского факультета.

Как рассказал ТАСС ректор Игорь Золотовицкий, вуз ведет историю с 1943 года, выставка повествует в том числе об истории страны через жизнь в Школе-студии. "У коллег была такая идея, и я с ней согласился, что это будет такая история страны, рассказанная через Школу-студию МХАТ. Выставка будет рассказывать о трех наших факультетах замечательных, конечно же, о главном факультете, актерском. Но теперь, на самом деле, я уже и не знаю, можно ли так говорить, что главный факультет актерский. Потому что и сценографы, разные сценографы — и по свету, и по костюму, и сценографы-технологи, — и продюсеры с менеджерами не менее важны, чем актеры в сегодняшнем театре. Уж точно на равных", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "будет и живой Константин Сергеевич Станиславский приветствовать гостей выставки благодаря нейросетям". Выставка закроется 28 октября. В этот день пройдет награждение лауреатов Всероссийского конкурса "Технология в спектакле. Мастерство воплощения замысла".

Творческие встречи с артистами

Это одно из направлений юбилейной программы. Известные выпускники актерского факультета встретятся со зрителями в пространстве Нового Манежа, поделятся воспоминаниями о студенческом времени, поговорят о профессии, театре и жизни. Первый такой вечер пройдет 15 октября. О творчестве, студенчестве и педагогике расскажет художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина, руководитель актерского курса в Школе-студии МХАТ, режиссер и актер, заслуженный артист РФ Евгений Писарев.

"Весь мой творческий путь неразрывно связан со Школой-студией, и даже Театр имени Пушкина, которым я руковожу, на 80% состоит из ее выпускников. Для меня Школа-студия — это прежде всего связь времен. Знания, отношение к профессии, умение создать творческую атмосферу, полученные мной от легендарных педагогов, я стараюсь сохранить и передать новому поколению студентов", — сказал в преддверии встречи Евгений Писарев.

Подхватят эстафету ученики Олега Табакова. 17 октября зрителей ждет встреча с народным артистом РФ, худруком Государственного театра наций Евгением Мироновым, а 18 октября — с заслуженной артисткой РФ, директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой. Также 21 октября о театре и актерской профессии расскажет народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, а 22 октября — народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков.

Кроме того, готовы поделиться воспоминаниями о периоде обучения, первых шагах на сцене, первых спектаклях и сегодняшних творческих проектах народный артист РФ Игорь Верник, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, заслуженный артист РФ Максим Матвеев, актеры театра и кино Марьяна Спивак, Никита Ефремов, Анна Чиповская, Артем Быстров, Сергей Щедрин и Александр Матросов.

"О Школе-студии МХАТ, о педагогах, о студентах, которые сегодня составляют гордость нашего театра и киноискусства, о семье, об ошибках, падениях и взлетах, связанных с профессией, о стихах, которые начал писать в студенческие годы и пишу до сих пор", — обозначил темы своей встречи Игорь Верник, отвечая на вопрос ТАСС.

К творческим вечерам готовятся и педагоги Школы-студии МХАТ. Помимо Евгения Писарева к встрече с поклонниками театра 19 октября готовится и главный режиссер Российского академического Молодежного театра Марина Брусникина. Она является заведующей кафедрой сценической речи и вокала Школы-студии МХАТ, соруководителем актерского курса, художественным руководителем театра "Практика" и худруком "Мастерской Дмитрия Брусникина". 24 октября о своей работе и творчестве расскажет ректор вуза, соруководитель актерского курса, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий.

Юбилей МХТ им. Чехова

МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького отмечают юбилей 26 октября. Московский Художественный театр был основан в 1898 году Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Первый спектакль был сыгран 14 (26) октября 1898 года на сцене в саду "Эрмитаж": "Царь Федор Иоаннович" по пьесе Алексея Толстого. С 1902 года МХТ располагается в Камергерском переулке.

Как рассказал ТАСС художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский, 26 октября планируется очень насыщенная программа. В частности, пройдет церемония вручения нагрудных знаков "Чайка" артистам и сотрудникам МХТ, а гостям в этот день покажут специально созданный к праздничной дате спектакль "9-й ряд. 10-е, 11-е место". Эту постановку также можно увидеть 27 октября.

Студенческие спектакли

Помимо выставки и творческих вечеров пройдут два показа спектаклей студентов третьего и четвертого курсов актерского факультета. 16 октября ученики мастерской Виктора Рыжакова представят постановку "Азбука. Лев Толстой". Ее создатели переосмыслили пособие писателя для обучения детей чтению, письму и арифметике, сложив его в серию музыкально-речевых этюдов. Спектакль адресован зрителям старше 12 лет, его премьера состоялась в Ясной Поляне на фестивале "Толстой".

27 октября в Новом Манеже зрители увидят постановку мастерской Евгения Писарева о девятом наборе Царскосельского лицея. Это совместный проект Театра им. Пушкина и Школы-студии МХАТ. Спектакль называется "Лицей". "Мы видели его в прошлом году на экзамене. Это современная пьеса про то, как лицеисты (там, где Пушкин учился, но уже позже) хотят поехать на похороны Пушкина, а их не пускают. Это невероятная история. Как они отстаивают свое право, как их выгоняют, как их посылают на войну. А потом — приходите и узнаете", — рассказал о спектакле Золотовицкий.

Мастер-классы и лекции

Юбилейный проект подразумевает также образовательный блок и деловую программу: мастер-классы, лекции, дискуссии, научно-практические конференции. Так, 15 октября пройдет мастер-класс Марины Брусникиной по сценической речи, 20 октября — Владимира Сажина по сценическому движению, 21 октября — Виктора Рыжакова и его студентов по актерскому мастерству.

"Будет продюсерская зона, где будут проходить мастер-классы и Урина Владимира Георгиевича, который у нас завкафедры продюсирования, и ведущих педагогов", — сообщил на пресс-конференции в ТАСС Золотовицкий.

На лекциях, круглых столах и конференциях обсудят вопросы финансирования исполнительских искусств, продюсерства как профессии нового времени, образование в сфере театральных технологий, секреты сценического костюма, расскажут, сколько нужно художников для создания одного спектакля.

Кино и инсталляция

Российское общество "Знание" выступило партнером проекта. Организация включится в реализацию образовательного и творческого блоков программы, в том числе проведет мастер-класс, показы фильмов об актерской профессии. Также 22 октября зрителям представят мини-сериал "Ген танца", ставший лауреатом конкурса "Знание.Кино" в 2022 году.

16 октября состоится премьера двухсерийного фильма "Маленькая школа больших талантов", а 19 октября — показ документального фильма "МХАТ.DOC".

Как ожидается, до конца октября в Камергерском переулке перед зданием МХТ им. Чехова можно будет увидеть праздничную инсталляцию с театральными порталами, афишными тумбами и подиумом. Над головами прохожих будут парить 125 чаек со светодиодами — по числу лет, прошедших со дня основания театра. Особенно красиво инсталляция смотрится, когда зажигаются вечерние огни.

Оксана Арефьева