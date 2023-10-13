Фестиваль российского кино и анимации пройдет в Сербии в конце октября

В программе популярные фильмы, произведенные или сопродюсированные Киностудией им. М. Горького

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино и анимации "Мир чудес" стартует в Белграде 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе "Союзмультфильма".

"27 октября в г. Белграде стартует фестиваль российского кино и анимации "Мир чудес", организованный Киностудией им. М. Горького и "Союзмультфильмом" в партнерстве с Россотрудничеством, "Российской газетой", а также с сербским отделением Международного фонда духовного единства народов", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль продлится пять дней. За это время зрители увидят классические и новые фильмы, а также анимацию отечественных кинематографистов, встретятся с генеральным директором "Союзмультфильма" Борисом Машковцевым, историком анимации Павлом Шведовым, кинообозревателем и продюсером фестиваля Сусанной Альпериной. В программе фестиваля популярные фильмы, произведенные или сопродюсированные Киностудией им. М. Горького, премьера которых состоялась в 2022-2023 гг. Среди них "Мой папа - вождь", "Кукольник", "Календарь ма(й)я", "Чижик-пыжик возвращается". В числе авторских лент "Союзмультфильма" победители национальных и международных фестивалей - "Виват, мушкетеры!", "Два трамвая", "Теплая звезда", "Белоснежье" и другие, уточнили в пресс-службе.

В программе также представлены короткометражные фильмы киностудии про Чебурашку и хит российского проката "Баба Яга спасает мир". Традиционной частью мероприятия станут детские активности и мастер-классы. Все показы пройдут на площадках Русского дома, Культурного центра Општины Земун и Международной Белградской книжной ярмарки. Вход на все мероприятия "Мира чудес" для посетителей бесплатный.

"Россия и Сербия - страны с общей социокультурной платформой. По нашему замыслу, проведение фестиваля заложит фундамент для серии международных детско-юношеских фестивалей кино и анимации под объединяющим названием "Мир чудес". Визуальный язык обладает свойством универсальности, доступности, и поэтому лучше всего способствует объединению и диалогу", - отметила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

По словам организаторов, в планах проведение аналогичных фестивалей и в других странах балканского региона, СНГ и в азиатских государствах.