Михайловский театр показал премьеру балета Шостаковича "Светлый ручей"

Сценографию спектакля и эскизы костюмов создал главный художник театра Вячеслав Окунев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Балет Дмитрия Шостаковича "Светлый ручей" спустя почти 90 лет вернулся на сцену Михайловского театра, где он был впервые поставлен Федором Лопуховым. На премьере спектакль предстал в новой хореографии, сообщили в пресс-службе театра.

"Хореограф Александр Омар сделал сюжет более лиричным. В то же время в новой версии "Светлого ручья" сохранено все самое важное - колоритные характеры, сюжетные твисты, история с переодеваниями. А новая головокружительная хореография как нельзя лучше подходит к свежей и очень красивой музыке Шостаковича", - рассказали в пресс-службе.

С балетом "Светлый ручей" связан и первый большой успех труппы, и драматичная история снятия его с афиши. Он был исключен из репертуара после выхода в газете "Правда" в феврале 1936 года разгромной статьи "Балетная фальшь", где спектакль был назван "пародией на счастливую колхозную жизнь".

Сценографию спектакля и эскизы костюмов создал главный художник Михайловского театра народный художник России Вячеслав Окунев. Музыкальный руководитель и дирижер постановки - Павел Сорокин.

В нынешнем столетии балет "Светлый ручей" был впервые возобновлен в апреле 2003 года в Большом театре Алексеем Ратманским в собственной хореографии как двухактный спектакль.