В Петербурге откроется l Международный конкурс оперных певцов имени Шаляпина

Смотр пройдет с 14 по 18 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. I Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Федора Шаляпина откроется в Петербурге. Смотр пройдет с 14 по 18 октября и будет приурочен к 150-летию со дня рождения русского баса, сообщили организаторы на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Имя Шаляпина для каждого оперного певца и для меня лично является примером служения искусству, театру, музыке и своей Родине. Уверен, что конкурсу суждена долгая жизнь, и это замечательное начинание будет способствовать открытию новых звезд на мировом оперном горизонте", - отметил председатель жюри, солист Мариинского театра, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

На конкурс поступило 213 заявок от певцов из 13 стран Европы и Азии. К первому туру допущены 36 участников возрастом от 18 до 36 лет - представители России, Белоруссии, Монголии и Узбекистана. Среди конкурсантов - шесть басов.

Как признался член жюри, художественный руководитель Музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело, этап отбора был очень сложным. Он выразил надежду, что найдет среди конкурсантов интересных исполнителей для участия в проходящем под его руководством петербургском фестивале "Опера - всем". Мастранджело будет сопровождать выступления финалистов конкурса за дирижерским пультом оркестра "Северная симфония".

"Я счастлива, что у нас в городе появился конкурс имени Шаляпина. Отрадно, что есть люди, которые идут за нами и хотят быть частью этой культуры", - подчеркнула в свою очередь народная артистка России Ольга Кондина.

Об организаторах и наградах

Первые два тура конкурса пройдут на площадках Музея театрального и музыкального искусства. Финалисты в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича будут бороться за Гран-при, Первую, Вторую и Третью премии. Призовой фонд составляет более 1 млн рублей.

Завершением конкурса станет гала-концерт 18 октября в Большом зале Филармонии, где выступят финалисты и известные оперные певцы.

Организаторами конкурса выступили Музыкальный театр имени Шаляпина, Государственный музей театрального и музыкального искусства. В состав жюри вошел художественный руководитель Фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

Инициатива реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Президентского фонда культурных инициатив.