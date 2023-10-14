В Якутске открылся первый республиканский фестиваль анимации

Как отметил зампредседателя правительства Якутии Сергей Местников, в регионе работает госпрограмма сохранения и развития родных языков

ЯКУТСК, 14 октября. /ТАСС/. Первый республиканский фестиваль анимации TO:KU FEST открылся в Якутске в креативном кластере "Квартал труда".

"В этом году мы проводим первый фестиваль TO:KU. <…> Только полтора года назад начали делать собственные мультфильмы на якутском языке, и мы очень рады, что за короткое время, за полтора года этот мультфильм у нас превратился в большой фестиваль. Мы очень надеемся, что этот фестиваль будет ежегодным", - сказал генеральный директор НВК "Саха" Олег Марков.

Организатором фестиваля выступила национальная вещательная компания (НВК) "Саха", которая создала первый якутский мультсериал "Тооку" про приключения жеребенка Тооку и его друзей. Всего вышло 20 серий. В этом году компании исполнилось 60 лет.

Как отметил зампредседателя правительства Якутии Сергей Местников, в регионе работает госпрограмма сохранения и развития родных языков. "В прошлом году глава республики [Айсен Николаев] своим поручением увеличил сумму финансирования этой государственной программы до 100 млн рублей. Если ранее в рамках этой государственной программы реализовывали только один проект - издание учебников, то сейчас одновременно реализуются 55 разных проектов, в том числе создание контента в интернет-пространстве", - сказал Местников.

Вход на фестиваль свободный, для детей там проводят мастер-классы, игры, организован показ якутских мультфильмов. Также можно посетить лекции по анимации. На фестивале проводят конкурсы анимации, сценариев для мультфильмов, костюмов, постеров.