В Москве 18 и 19 октября пройдут концерты проекта #ОпераМарафон

Они состоятся в зале "Зарядье"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский концертный зал "Зарядье" станет площадкой для концертов проекта #ОпераМарафон, которые пройдут 18 и 19 октября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Горожан приглашают на концерты проекта #ОпераМарафон, которые пройдут 18 и 19 ноября в Московском концертном зале "Зарядье". Творческое прочтение опер Сергея Рахманинова и "Иоланты" Петра Чайковского представят молодые режиссеры - финалисты конкурса #OperaCall. В концертах также задействованы ведущие симфонические оркестры, хоровые коллективы и солисты главных оперных театров России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 ноября в 14:00 прозвучит опера Сергея Рахманинова "Алеко". Ее исполнят Государственный Кремлевский оркестр и Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова. Солисты - Дмитрий Орлов, Шота Чибиров, Галина Барош, Александра Ковалевич. Дирижер - Антон Гришанин. В этот же день в 19:00 оперу "Иоланта" Петра Чайковского представят солисты Сергей Скороходов, Александр Касьянов, Мария Баянкина, Полина Шамаева, Анастасия Белукова и Московский государственный симфонический оркестр и хоровой коллектив Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра России. Дирижер - Иван Рудин.

19 ноября в 13:00 в первом отделении прозвучит опера Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь", а во втором - опера "Монна Ванна". Солируют Борис Жуков, Александр Попов, Сергей Писарев, Владимир Байков, Михаил Новиков, Ирина Поливанова, Василий Соколов, Кирилл Золочевский в сопровождении Государственного Кремлевского оркестра и хора Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра России. Дирижер - Антон Гришанин.

"Завершит второй день оперного марафона опера "Франческа да Римини" Сергея Рахманинова. Ее представят Гелена Гаскарова, Хачатур Бадалян, Арсений Яковлев, Николай Казанский, Георгий Синаревский, Московский государственный симфонический оркестр и академический большой хор "Мастера хорового пения". Дирижер - Иван Рудин. Начало в 19:00", - указано в материале.

Творческий конкурс #OperaCall был организован Московским концертным залом "Зарядье" совместно с XXIII Международным фестивалем ArsLonga летом 2023 года. В нем приняли участие молодые режиссеры музыкальных театров из более чем 12 регионов РФ.