Сокуров сообщил, что его фильму "Сказка" отказали в прокатном удостоверении

Режиссер ранее рассказал, что Минкультуры запретило показ картины 15 октября в Москве на международном фестивале "Каро.Арт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров сообщил об отказе Министерства культуры РФ выдать прокатное удостоверение его фильму "Сказка".

"Как и ожидалось, из Министерства культуры поступила бумага об отказе выдать прокатное удостоверение фильму "Сказка" Александра Сокурова", - говорится в сообщении в Telegram-канале режиссера.

ТАСС запросил комментарий Министерства культуры РФ. Днем ранее режиссер сообщил, что Минкультуры запретило показ фильма "Сказка" 15 октября в Москве на международном фестивале "Каро.Арт". Организаторы фестиваля подтвердили ТАСС отмену показа.

О фильме "Сказка"

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белая картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о жизненном пути.

Мировая премьера картины состоялась в августе 2022 года на кинофестивале в швейцарском Локарно. Показы в России состоялись летом 2023 года на I Международном кинофестивале "Пример интонации" в Санкт-Петербурге и на фестивале молодого кино Voices в Вологде.