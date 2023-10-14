Российский книжный союз отправил 2 млн книг в новые субъекты РФ

Президент союза Сергей Степашин отметил, что это значительная партия книг, которая была издана в очень сжатые сроки

ПСКОВ, 14 октября. /ТАСС/. Российский книжный союз издал и направил 2 млн книг в библиотеки на территориях новых регионов, сообщил президент союза Сергей Степашин во время встречи с участниками заезда "Истоки. Медиа" на всероссийском проекте "Истоки. Школа" в городе Печоры Псковской области.

"Два миллиона книг по поручению президента [России Владимира Путина] Российский книжный союз в течение трех недель всего-навсего <...> направил на новые территории Российской Федерации", - сказал он.

Степашин отметил, что это значительная партия книг, которая была издана в очень сжатые сроки. "Замечательные книги. Очень нужные, важные. И для школьных библиотек, и просто для взрослых людей", - подчеркнул президент Российского книжного союза.

19 сентября Степашин сообщал об отправке в новые регионы 1,8 млн книг.

Ранее Путин выделил из своего резервного фонда деньги более чем на 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов России. Как отмечал президент, печать, закупку и доставку книг "нужно провести максимально оперативно".

Открытие проекта "Истоки. Школа" состоялось 26 сентября. Участники заезда "Истоки. Медиа" - молодые специалисты в сфере массовой информации, журналисты, сотрудники пресс-служб вузов из разных регионов. Они будут осваивать медиакомпетенции и создадут концепцию медиацентра на базе молодежного круглогодичного образовательного центра "Истоки".