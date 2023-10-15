В Ярославле состоялась премьера спектакля Александра Созонова "Бегущая с волками"

Представление поставили по пьесе Марии Огневой, в основу которой легла книга Клариссы Пинколы Эстес "Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях".

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Спектакль "Бегущая с волками", основанный на книге психоаналитика Клариссы Пинколы Эстес, представили в субботу на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле, спектакль поставил главный режиссер театра Александр Созонов, передает корреспондент ТАСС.

"Этот спектакль задумывался шесть лет назад, когда "Гоголь-центр" с первым русским театром (Театр им. Ф. Волкова) поехали в экспедицию собирать русские сказки - как их читать, как их рассказывать. Я делал со своими однокурсниками в "Гоголь-центре" спектакль "Русские сказки", тогда я понимал, что мне хочется пойти еще дальше. Шесть лет это зрело, в чем-то я был не готов, я не понимал как это соединить, составить - тогда не было такого понимания, контекста в обществе", - рассказал Созонов журналистам перед премьерой.

Спектакль поставлен по пьесе Марии Огневой, в основу которой легла книга Клариссы Пинколы Эстес "Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях". Согласно сюжету пьесы, главная героиня - современная женщина, жительница большого города. Она сталкивается с кризисом в отношениях с мужем и дочерью-подростком, отказывается от профессиональной реализации и видит тревожные сны. Ее история становится фоном для монологов множества женщин, каждая из которых отсылает зрителя к определенному архетипу, погружает в ту или иную сказку.

"Если говорить про структуру, то самая понятная аналогия - женский Улисс. Это один день из жизни простой русской женщины, да, она дантист, она хочет стать лицевым хирургом, но это просто один ее день. Она слушает подкаст "Бегущая с волками", и вдруг эти сказки начинают разыгрываться вокруг нее. И она видит, как паттерн, который заложен в сказках, легко разрешается, и мы легко узнаем и "Синюю бороду", и "Женщину-скелета", и "Девочку со спичками", - сказал режиссер.

По его словам, у авторов не было задачи ответить на вопрос, что такое женская природа. "Мне кажется, сейчас важно не поставить точки, а нащупать новый диалог, способ взаимодействия, отношений между мужчиной и женщиной", - отметил Созонов.

Театр имени Ф. Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Волковский театр имеет статус особо ценного объекта культурного наследия народов РФ.