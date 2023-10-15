Актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Смерть актрисы подтвердила ее агент Марион Розенберг

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Звезда сериала "Твин Пикс", американская актриса Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Смерть актрисы подтвердила агентству ее агент Марион Розенберг. В письме AP она отметила, что Пайпер Лори "имела выдающийся талант и была замечательным человеком".

Актриса была трижды номинирована на премию "Оскар" за участие в фильмах "Бильярдист" (The Husler, 1961), "Кэрри" (Carrie,1976) и "Дети тишины" (Children of a Lesser God, 1986). Роль в сериале "Твин пикс" (Twin Peaks, 1990-2017) принесла Пайпер премию "Золотой глобус".