15 октября, 00:03

Актриса из сериала "Твин Пикс" Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Пайпер Лори. AP Photo/ Matt Sayles, File
Пайпер Лори
© AP Photo/ Matt Sayles, File

Смерть актрисы подтвердила ее агент Марион Розенберг

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Звезда сериала "Твин Пикс", американская актриса Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Смерть актрисы подтвердила агентству ее агент Марион Розенберг. В письме AP она отметила, что Пайпер Лори "имела выдающийся талант и была замечательным человеком".

Актриса была трижды номинирована на премию "Оскар" за участие в фильмах "Бильярдист" (The Husler, 1961), "Кэрри" (Carrie,1976) и "Дети тишины" (Children of a Lesser God, 1986). Роль в сериале "Твин пикс" (Twin Peaks, 1990-2017) принесла Пайпер премию "Золотой глобус". 

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© Информационное агентство ТАСС
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