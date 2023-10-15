Умер директор петербургского музея Ахматовой Борис Архаров

Ему было 55 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Директор Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме Борис Архаров умер в возрасте 55 лет. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе музея.

"В нашем музее большое горе. Сегодня утром не стало Бориса Анатольевича Архарова, нашего директора. Ему было 55 лет. Из них 12 он жил музеем", - говорится в сообщении.

Архаров был инициатором и автором многих проектов, среди которых - Радио "Фонтанный дом", проект "Шереметевский квартал" музея Анны Ахматовой, музея театрального и музыкального искусства и театра "На Литейном". Он принимал активное участие в создании музея-квартиры Иосифа Бродского "Полторы комнаты".

Губернатор Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Бориса Архарова. "Ушел из жизни человек, возглавлявший один из самых удивительных петербургских музеев. В его развитие Борис Архаров вкладывал не только свой опыт и знания, но и душу. Бориса Анатольевича любили и уважали коллеги. Он был отзывчивым, жизнелюбивым, очень энергичным и деятельным человеком. Его кончина - невосполнимая утрата для музейного сообщества нашего города, для всей петербургской культуры", - говорится в послании губернатора.