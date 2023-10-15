Гран-при III международного "НСТ хоррор феста" получил триллер "Кошки-мышки"

По словам генерального продюсера фестиваля, с 20 по 22 октября программу проекта покажут в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Художественный"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Гран-при III международного фестиваля фильмов ужасов и триллеров "НСТ хоррор фест" получил психологический триллер "Кошки-мышки" американского режиссера Сюзанны Фогель, сообщили ТАСС организаторы смотра.

"Все фильмы были очень высокого уровня, к сожалению, у нас нет возможности наградить всех призами, но мы наградили всех любовью. Мы и зрители, которые голосовали билетами, это тоже очень важно, - цитирует пресс-служба председателя жюри кинофестиваля актера и режиссера Филиппа Янковского. - Конечно, у нас были какие-то споры, как и на любом фестивале, но мы пришли к консенсусу и практически единогласно вручили главный приз франко-американскому фильму под названием "Кошки-мышки" с очень интересным сюжетом. Главное, что нас всех подкупило, - здесь много юмора. Картина очень интересная, это мнение и наше, и зрителей, что очень важно".

Лучшим фильмом по версии зрителей стал британский триллер Матиаса Хёне "Костяной домик". Специальный приз жюри кинокритиков получила картина "Блейз" режиссера Дель Кэтрин Бартон из Австралии. В конкурсной программе фестиваля 2023 года участвовали шесть картин, в большое жюри киносмотра вошли также индийский режиссер и продюсер Сарфараз Алам Сафу, продюсер, сооснователь продюсерского центра Falco Sacre Films Поль Марсош из Франции, писатель, автор книг в жанре хоррор Дарья Бобылева и актер Святослав Рогожан.

"Фестиваль, очевидно, набрал силу, у нас было несколько полных, как говорим по старинке, аншлагов. Видим очень много людей, которые приходили на прошлый "НСТ хоррор фест". Это значит, что люди возвращаются. Это очень здорово, значит, что ширится наше сообщество, и это подтверждает интерес к жанру. Но дело в том, что мы не просто работаем в жанре, мы всегда выбираем фильмы со смыслом, которые помогают нам проработать какие-то наши страхи, наши тревоги, наши фобии", - отметил генеральный продюсер фестиваля, директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое телевидение" Иван Кудрявцев, слова которого приводятся в сообщении.

Кудрявцев подчеркнул, что абсолютная премьерность и строгий отбор фильмов остаются главными критериями фестиваля. III "НСТ хоррор фест" проходил в Москве с 12 по 15 октября в кинотеатре "Пять звезд на Павелецкой", а с 20 по 22 октября программу кинофестиваля покажут в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Художественный".

Впервые кинофестиваль "НСТ хоррор фест" прошел в декабре 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. Мероприятие проводится под эгидой киноканала "Настоящее страшное телевидение" и медиахолдинга "Цифровое телевидение" при поддержке программы "Индустрия кино" на телеканале "Россия-24" и радио Energy.