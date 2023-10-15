Умер художник и поэт Гавриил Лубнин

Ему было 54 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Художник и поэт Гавриил Лубнин умер в возрасте 54 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе арт-центра "Гаркундель" в сети "ВКонтакте" .

"У нас для вас очень печальная новость: несколько часов назад ушел из жизни наш друг, художник, несколькими работами которого украшен наш арт-центр, оформитель ряда альбомов группы "АукцЫон", блестящий график и карикатурист Гавриил Лубнин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что последние годы Лубнин страдал сильной клинической депрессией, лечился в стационаре, из которого выписался несколько дней назад.

Гавриил Лубнин сотрудничал как автор нескольких песен с группой "Чирвонцы" и как художник с группой "АукцЫон", был участником многих художественных выставок.