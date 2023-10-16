В Сочи пройдет IX международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира"

Как сообщили в оргкомитете, в нем примут участие 50 артистов из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Республики Корея и Японии

ТАСС, 16 октября. Международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира", который станет уже девятым по счету, пройдет в Сочи с 16 по 22 октября. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете конкурса.

"Сегодня в сочинском Зимнем театре стартует IX международный конкурс Юрия Григоровича "Молодой балет мира". Он пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт". В этом году конкурс посвящен 250-летнему юбилею Московской государственной академии хореографии, чьи воспитанники не пропустили ни одного конкурса и на каждом становились лауреатами", - отметили в оргкомитете.

Там же проинформировали, что к конкурсным состязаниям допущены 50 артистов из Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Республики Корея, Японии. Они будут соревноваться в двух возрастных категориях: младшей и старшей. В программе конкурсных испытаний обязательный классический тур, а также исполнение народно-сценического танца, для юниоров - обязательное исполнение характерного номера из известных спектаклей.

В международное жюри вошли народные артисты СССР Вячеслав Гордеев, Маргарита Дроздова и Валентин Елизарьев, художественный руководитель Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко Вадим Писарев, президент Корейского международного конкурса балета Дже Кын Парк, народная артистка Республики Казахстан Гульжан Туткибаева, народный артист Республики Марий Эл Константин Иванов. Также в жюри заслуженный артист РФ педагог Юрий Васюченко, заслуженный деятель искусств РФ генеральный директор Международной федерации балетных конкурсов Сергей Усанов. Председатель жюри конкурса - ректор Московской государственной академии хореографии народная артистка РФ профессор Марина Леонова.

Григорович о конкурсе

Народный артист СССР балетмейстер Юрий Григорович, автор идеи конкурса, накануне его открытия дал комментарий ТАСС. "Мы продолжаем конкурс "Молодой балет мира", ибо верим в его необходимость русскому балету и делу воспитания артистической смены. В девятый раз прозвучат его позывные, и международное жюри, зрители, педагоги, профессионалы балета с волнением будут следить за выступлениями новых конкурсантов", - сказал Григорович.

Он выразил уверенность, что "и нынешняя акция по поиску балетных дарований откроет имена талантливых молодых людей, позволит им утвердить себя в профессии, укрепит их волю к победе". "Пусть конкурсная сцена Сочи станет для них ступенькой в большой мир балетного театра. Этого я и желаю всем участникам "Молодого балета мира". Пусть сбудутся их надежды и оправдаются наши ожидания", - заключил мэтр.

По традиции конкурс откроется выступлением Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, который представит балет "Ромео и Джульетта" в его постановке.