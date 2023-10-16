На фестивале света в Берлине представили более 85 световых работ и шоу

В 2023 году художники работали на 43 площадках, включая Бранденбургские ворота, Потсдамскую площадь, Берлинскую телебашню и другие архитектурные объекты

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 85 световых работ и шоу представили на ежегодном фестивале света в Берлине. На протяжении 10 дней прохожие могли совмещать прогулку по историческому центру города и многим районам Берлина с посещением крупнейшей арт-галереи под открытым небом. С 6 по 15 октября в столице ФРГ прошел XIX фестиваль света Festival of Lights Berlin, передает корреспондент ТАСС.

Произведениями светового искусства в 2023 году стали 43 площадки, включая Бранденбургские ворота, Потсдамскую площадь, Берлинскую телебашню, Немецкую государственную оперу, Берлинский кафедральный собор, здания министерств, посольств и отелей и многие другие. Световое шоу начиналось ежедневно в 19:00 и заканчивалось в 23:00. Свои композиции художники создавали под девизом "Цвета жизни" (Colours of Life). Для световых инсталляций применяли самые современные и экономичные технологии, а именно - источники возобновляемой энергии. "Разнообразный, инновационный, устойчивый", - главный слоган нынешнего фестиваля.

Работы присылали не только местные художники, но и авторы из Китая, Болгарии, Японии, Украины. В 2023 году фестиваль проходил под патронажем правящего бургомистра Берлина Кая Вегнера. Посещение всех точек было бесплатным. Для удобства организаторы разработали специальное мобильное приложение, благодаря которому можно было выбрать подходящий маршрут для прогулки и больше узнать о световых инсталляциях.

О фестивале

Каждый год осенью Берлин становится световой сценой, здания и площади превращаются в арт-объекты. Фестиваль света проходит в столице Германии ежегодно с 2005 года и длится 10 дней. Придумал и организовал это масштабное световое действие бывший правящий бургомистр Берлина (в 2001-2014 годах) Клаус Воверайт.

Впервые фестиваль прошел в 2005 году и сразу приобрел большую популярность. Для каждого нового фестиваля выбирается своя тема, которой должны соответствовать все участвующие в программе художественные работы. Так, например, фестиваль 2019 года был посвящен 30-летию падения Берлинской стены. В 2022 году Festival of Lights представлял собой международное световое искусство в новом издании, которое отдавало должное ответственному использованию ограниченных ресурсов.