Более 2,5 тыс. жителей Монголии посмотрели спектакли театра "Ульгэр" из Бурятии

Около 200 монгольских школьников также приняли участие в мастер-классах по изготовлению бумажных и пальчиковых кукол

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Гастроли Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр" прошли в Монголии, два спектакля посмотрели более 2,5 тыс. человек. Большинство из них - юные зрители, сообщили в пресс-службе театра.

"В общей сложности в Улан-Баторе с 10 по 14 октября сыграно 16 спектаклей, два из них - благотворительные. Постановки посетили больше 2,5 тыс. человек", - сообщили в театре.

Артисты из Бурятии показали музыкальный спектакль режиссера Эрдэни Жалцанова "Поющая Рэпкэ" - сказку для малышей, рассказывающую об обитателях огорода. Вторая гастрольная постановка - спектакль "Самый лучший папа", созданный по мотивам известной сказки Михаила Липскерова "Как волк теленочку мамой был" и мультфильму "Волк и теленок". Режиссер - Бат-Улзий Даваасурэн, актриса театра "Ульгэр" родом из Монголии, в 2014 году окончившая Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Около 200 монгольских школьников также приняли участие в мастер-классах по изготовлению бумажных и пальчиковых кукол. Жители Улан-Батора смогли посетить выставку "Сказки "Ульгэра" в фойе Русского дома. На ней свои работы - эскизы, иллюстрации, афиши - представили художники театра кукол.

Театр "Ульгэр" основан в 1967 году в Улан-Удэ. Это единственный в Бурятии театр для детей и юношества, четырежды лауреат театральной премии России "Золотая маска", лауреат премии правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. В репертуаре театра спектакли, поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.

Между Бурятией и Монголией развиваются тесные исторические, социальные и экономические связи. В 2021 году в Бурятии прошли мероприятия по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.