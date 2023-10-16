Бутман впервые выступил в Омане совместно с музыкантом из США

Гастроли в Омане продолжили серию зарубежных выступлений Народного артиста России и его коллективов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Народный артист России Игорь Бутман впервые дал два концерта в Омане вместе с музыкантом из США Рэнди Бреккером, они состоялись на прошлой неделе и прошли с успехом, рассказал ТАСС сам Бутман.

"Очень важно продвигать российскую культуру за рубежом, участвовать в международных проектах. Особенно сейчас. И мы рады открывать для себя новые страны и новые аудитории. Для нас это первое выступление в Омане, - сказал собеседник агентства. - Концерты нашего проекта с великим трубачом Рэнди Бреккером прошли с огромным успехом". Бутман также отметил важность продолжения выступлений музыкантов из РФ во всем мире.

Как рассказали в пресс-службе маэстро, секстет Бутмана и 7-кратного обладателя премии Grammy, американского трубача Бреккера впервые выступил с двумя концертами в столице Омана - Мускате. "Выступления прошли с аншлагом на сцене Королевского оперного театра в конце прошлой недели", - говорится в сообщении. В составе секстета выступили российские джазовые музыканты Олег Аккуратов, Евгений Побожий, Николай Затолочный и Эдуард Зизак.

В пресс-службе музыканта также напомнили, что сотрудничество Бутмана и Бреккера продолжается 35 лет. Впервые они выступили на одной сцене в 1988 году в Бостоне. "С тех пор музыканты совершили множество совместных гастролей по России и всему миру, также Ренди Бреккер принял участие в записи двух альбомов Московского джазового оркестра", - говорится в сообщении.

Гастроли в Омане продолжили серию зарубежных выступлений Бутмана и его коллективов. Так, 3 октября маэстро и Московский джазовый оркестр выступили на Akra Jazz Festival в Турции.

25 октября Квинтет Бутмана выступит в Люксембурге. С 3 по 6 декабря коллектив отправится на гастроли в Индию, а в конце января 2024 году состоятся гастроли в Таиланде.