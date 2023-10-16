В Красноярске записали цикл из 10 интервью-воспоминаний об оперном певце Хворостовском

Гостем первой программы стал заслуженный работник культуры РФ и бывший министр культуры региона Геннадий Рукша

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Цикл из 10 интервью-воспоминаний с известными российскими музыкантами, композиторами, работниками сферы культуры, посвященных оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, записали в Красноярске. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Красноярского фонда развития искусства имени Дмитрия Хворостовского.

"Красноярский фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского в день рождения великого баритона - 16 октября - запускает новый проект "Код Хворостовского". Это цикл видеоинтервью-воспоминаний о великом исполнителе, который будет выложен на одну из платформ. Сейчас уже записано 10 интервью с теми, кто знал Хворостовского, с ним работал, дружил. "Код Хворостовского" - это не просто канал об артисте, это канал о людях, которые оказали значительное влияние на формирование его личности, о культуре Красноярского края, где родился и вырос Хворостовский", - сообщили в фонде.

По данным фонда, гостем первой программы стал заслуженный работник культуры РФ и бывший министр культуры Красноярского края Геннадий Рукша. Кроме того, уже записаны интервью с дирижером, художественным руководителем Мариинского театра Валерием Гергиевым, композитором Игорем Крутым, художественным руководителем московского музыкального театра "Геликон-Опера" Дмитрием Бертманом.

"Всего планируется сделать более 15 разных интервью. Интервью с героями, чьи истории переплелись с историей Дмитрия Хворостовского, будут размещаться каждые три недели", - пояснили в фонде.

Об оперном певце

Хворостовский родился 16 октября 1962 года в Красноярске. Здесь он окончил педагогическое училище и институт искусств. В 1985-1990 годах был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Умер 22 ноября 2017 года. В Красноярске имя заслуженного оперного певца присвоено театру оперы и балета, институту искусств и международному аэропорту.

Красноярский фонд развития искусства имени Дмитрия Хворостовского основан в 2019 году. В составе учредителей фонда - родители оперного певца.