Новосибирский театр кукол впервые отправится на фестиваль в Душанбе

Труппа представит детский музыкальный спектакль "Три кота, или праздник друзей"

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Новосибирский областной театр кукол впервые примет участие в международном фестивале "Чодари хаел", который пройдет в Душанбе в конце октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Группа артистов отправляется в Душанбе. Там с 24 по 29 октября пройдет VII Международный фестиваль театров кукол "Чодари хаел". В нем примут участие театры России, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Ирана", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что театр посетит фестиваль в Таджикистане впервые.

Труппа представит детский музыкальный спектакль "Три кота, или праздник друзей". В основе сюжета - история о трех котятах, которые познают мир и находят новых друзей. Кроме этого, 17 по 24 октября театр рамках программы "Большие гастроли" отправится на гастроли в Липецк. В рамках программы "Большие гастроли" сибиряки привозят три спектакля для зрителей разных возрастов - это сказка "Крошка Енот", спектакль, созданный на основе материалов Роскомнадзора, "Game over: Атака темного бота" и постановка по повести Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом", предназначенная взрослым зрителям.

Главная цель фестиваля - укрепление сотрудничества в области театрально-кукольного искусства, возрождение и развитие традиционного театра кукол древнего таджикского народа, а также улучшение эстетического воспитания и расширение мировоззрения подрастающего поколения.

Новосибирский областной театр кукол существует с 1933 года. Ежегодно театр показывает порядка 700 спектаклей. В театре используются механика сцены, световое и звуковое оборудование, видеопроекция, создана доступная среда для зрителей с ограниченными возможностями здоровья.