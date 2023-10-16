Жители Новосибирска смогут услышать в метро произведения Горького в рамках фестиваля

Аудиозаписи произведений также можно послушать в центре города при помощи специальных боксов и на площадке театра "Старый дом"

НОВОСИБИРСК, 16 октября. /ТАСС/. Жители Новосибирска смогут услышать в метро произведения Максима Горького голосами известных актеров - проект "12 минут Горького" реализуют впервые за Уралом в рамках фестиваля актуального театра "Гравитация". Об этом сообщили в пресс-службе театра "Старый дом", являющегося главной площадкой мероприятия.

"12 минут Горького" - это отличная возможность проехать часть своего маршрута в метро в компании известнейших артистов наших дней, которые записали тексты Горького для этого проекта. Евгений Миронов, Юлия Пересильд, Александра Урсуляк, Денис Суханов, Александра Ревенко, Олег Савцов, Павел Акимкин - именно их голосами будет звучать Горький в вагонах новосибирского метрополитена", - говорится в сообщении.

Услышать аудиозаписи произведений Максима Горького в Новосибирске можно и в центре города при помощи специальных боксов, а также на площадке театра "Старый дом" - организатора фестиваля "Гравитация", в рамках которого реализуется проект.

Новосибирский театр "Старый дом" организует фестиваль актуального театра в третий раз, в этом году он носит название "Гравитация". Отмечается, что программа включает в себя лучшие спектакли России и поделена на два блока: драматические спектакли и хореографические постановки. В фестивале примут участие спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Воронежа и Казани.

Ранее фестиваль носил название "Хаос". Он был основан в Новосибирске в 2019 году и собирает в своей афише спектакли актуального искусства. В 2019 году за десять дней проведения фестиваль принял более шести тысяч зрителей. Новосибирцы и гости города посмотрели 13 спектаклей из России, Польши, Германии, Финляндии. В фестивале приняли участие театры "Практика" и "Гоголь-центр", а также ряд зарубежных трупп. В 2021 году на фестивале свои спектакли представили Театр на Малой Бронной, Театр на Таганке, Приют комедианта и другие.