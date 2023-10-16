РНБ получила в дар литографии петербургского художника Ольги Васильевой

Некоторые из них ранее не выставлялись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Российская национальная библиотека (РНБ) получила в дар литографии, запечатлевшие образы современного Санкт-Петербурга. Часть своих работ передала библиотеке член Союза художников Ольга Васильева, открывшая в отделе эстампов и фотографий персональную выставку "Петербург 20-х годов XXI века".

"Работы Ольги Васильевой являются признанными произведениями искусства в технике литографии. Некоторые из них ранее не выставлялись. Например, серия "Университет" представлена впервые именно в РНБ", - рассказали в пресс-службе библиотеки.

Экспонаты дают представление как о литографической технике, так и о мастерстве художника. Циклы "Психогеография Петербурга", "Васильевский остров", "Временные конструкции" позволяют увидеть с другой стороны привычные и полюбившиеся виды города. Среди экспонатов - книга Ольги Васильевой и Анны Север "Это мы. Петербургские зарисовки" (Санкт-Петербург, 2022). Спустя 100 лет авторы книги, художник и литератор, возродили традицию мирискусников изображать своих современников. Авторы создают в книге свою галерею типажей и нравов ХХI века.

РНБ продолжает собирать визуальную память не только прошедших эпох, но и текущего момента, и работы Васильевой значительно пополнят фонд графики XX - XXI веков отдела эстампов и фотографий. Всего в фонде находится свыше 1 млн экземпляров с XV века по настоящее время. Это эстампы, фотографии, плакаты, репродукции, альбомы.

Выставка будет открыта до 2 ноября.