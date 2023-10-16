Московский театр эстрады откроется после реставрации 25 октября

Публике представят мюзикл о трагической любви "Между двух миров"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московский государственный театр эстрады на Берсеневской набережной откроется после комплексной реставрации 25 октября. Публике представят мюзикл о трагической любви "Между двух миров", сообщила ТАСС пресс-служба Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ", при поддержке которого был создан мюзикл.

"Событием года в театральной жизни Москвы станет открытие 25 октября Московского театра эстрады после завершения комплексной реставрации. Первым на обновленной сцене зрители увидят мистический мюзикл о трагической любви "Между двух миров", показы которого пройдут 25 и 26 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реставрация длилась три года. Специалисты восстановили историческую планировку и интерьеры: зрительный зал, фойе, мраморные лестницы. В пресс-службе также рассказали, что сцену оснастили высокотехнологичным световым и звуковым оборудованием.

"Театр эстрады открывает свои двери и начинает новый этап своей жизни, - привели в пресс-службе слова народного артиста РФ, художественного руководителя театра Геннадия Хазанова. - Первый спектакль, который мы предлагаем, это мюзикл, созданный композитором Александром Журбиным". Постановка основана на пьесе драматурга Семена Ан-ского "Диббук". По словам режиссера мюзикла Нины Чусовой, по жанру это "отчасти триллер". Главные роли исполнят артисты Ефим Шифрин, Валерия Ланская, Александр Казьмин и другие.

Театр эстрады был создан в 1954 году по инициативе группы артистов во главе с Николаем Смирновым-Сокольским. В феврале 1961 года театр въехал в свой нынешний дом - исторический комплекс "Дом на Набережной", возведенный в 1928-1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана. После смерти Смирнова-Сокольского театром в разные годы руководили Андрей Тутышкин, Иоаким Шароев, Павел Васильев и Александр Конников. С 1997 года по настоящее время его художественным руководителем является народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. В 2018 году МГТЭ был закрыт на капитальный ремонт.