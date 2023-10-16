В Мурманске самый северный кинофестиваль России откроется картиной "Туман"

Закроет фестиваль лента "Снегирь"

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Фильмом открытия XV Международного кинофестиваля "Северный характер", который ежегодно проходит в Мурманске и является самым северным кинофестивалем России, станет картина Натальи Гугуевой "Туман", сообщили в Министерстве культуры Мурманской области.

"Откроется фестиваль кинолентой "Туман" Натальи Гугуевой, а фильмом закрытия международного кинофестиваля станет "Снегирь" - картина Бориса Хлебникова по мотивам повести советского писателя Георгия Владимова "Три минуты молчания". Обе картины снимались в Мурманской области и были поддержаны кинорибейтами регионального правительства", - говорится в сообщении.

Художественный фильм "Туман" рассказывает о том, как кинооператор и метеоролог отправляются на труднодоступную северную метеостанцию, чтобы расследовать таинственное исчезновение со станции семейной пары метеорологов. "Снегирь" - об опасных буднях рыбаков и конфликте поколений.

Отмечается, что в конкурсную программу фестиваля "Северный характер" вошло более 70 фильмов. В этом году он пройдет с 13 по 19 ноября, а темой фестиваля выбрано притяжение Севера. Фильмы, вошедшие в шорт-лист "Северного характера", рассказывают о том, как Север привлекает, удерживает уникальной природой, смелыми и открытыми людьми.

Итоги фестиваля подведет международное жюри, председателем которого станет советский, российский и туркменский киноактер, кинорежиссер и сценарист Мурад Алиев. Помимо российских участников, в жюри будут кинематографисты из Белоруссии, Армении, Норвегии и Швеции.

Организаторы XV Международного кинофестиваля "Северный характер" - АНО "Продюсерский центр "Северный характер", ООО "Артмедиасервис". Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, Министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Мурманской области.