Представительство ЕС возобновляет фестиваль европейского кино в РФ

Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 1 по 15 ноября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Представительство Евросоюза в России возобновляет фестиваль европейского кино, который проводился в РФ на протяжении более 15 лет, но был приостановлен в 2022 году. Об этом заявил журналистам посол ЕС в Москве Ролан Галараг.

"Это фестиваль европейского кино, который мы проводили на протяжении 15 лет. В прошлом году мы были вынуждены его приостановить по очевидным причинам, но в этом году мы возобновляем его проведение", - сказал он.

Галараг добавил, что мероприятие пройдет в онлайн-формате с 1 по 15 ноября. "Открытие фестиваля пройдет 25 октября с показа испанского фильма "Рамона", мероприятие завершит также испанский фильм", - отметил он.

По словам посла, на фестивале будет представлен 21 фильм, два из которых совместного производства российских и европейских киностудий.