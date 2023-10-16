В Кирове фестиваль "Вятка - город детства" открыл спектакль "Деревня канатоходцев"

Всего в рамках фестиваля покажут более 10 спектаклей коллективов из Кирова, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Вологды, Нижнего Тагила, Бреста и Еревана

КИРОВ, 16 октября. /ТАСС/. Театр "Открытое пространство" из Санкт-Петербурга открыл международный фестиваль театров "Вятка - город детства" в Кирове спектаклем режиссера Яны Туминой "Деревня канатоходцев", передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль "Вятка - город детства" стартовал в Кирове 16 октября и продлится до 22 октября. На сцене трех кировских театров зрители увидят более 10 спектаклей в исполнении театральных коллективов из Кирова, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Вологды, Нижнего Тагила, Бреста и Еревана.

"Мы все очень волнуемся. Я думаю, не меньше, чем организаторы, волнуются и исполнители, артисты, режиссеры, художники, которые готовятся уже сутки. ["Деревня канатоходцев"] - это уникальнейший спектакль, созданный гениальнейшим театральным режиссером Яной Туминой. Уже через несколько минут распахнутся двери зрительного зала, и вам разрешат пройти на сцену театра и увидеть таинство прекрасного искусства - искусства театра. Счастья вам!" - поприветствовал зрителей первого фестивального спектакля директор Кировского государственного театра юного зрителя "Театра на Спасской" Владимир Грибанов.

В основе сюжета "Деревни канатоходцев" - древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами спектакля. Премьера спектакля - лауреата российской национальной театральной премии "Золотая маска" прошла 21 октября 2017 года.

О других спектаклях фестиваля

17 октября на сцене кировского театра кукол Ереванский государственный театр кукол имени Ованеса Туманяна покажет спектакль "Крокодил", а театр Karlsson Haus из Санкт-Петербурга - спектакль "Про честное слово", ставший лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в театре кукол" (2020). Также в "Театре на Спасской" зрители увидят спектакль "Театрального проекта 27" из Санкт-Петербурга "Тетрадь мщения", который поднимает проблему буллинга в школьной среде и травли учителей.

19 октября Нижнетагильский театр кукол покажет в Кирове спектакль "Хочу быть волком", а Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург) - постановку "Когда я снова стану маленьким". 20 октября гости фестиваля увидят спектакль Брестского театра кукол "Жизнь" - моноспектакль по мотивам рассказа Андрея Платонова "Рассказ о мертвом старике". Это история о дедушке Тишке, оставшемся в одиночестве во время Великой Отечественной войны в родной деревне, на которую напали немцы. Спектакль поднимает тему связи человека с родной землей, силы духа.

21 октября Вологодский областной театр кукол "Теремок" покажет спектакль "Сказка, рассказанная на ночь", Екатеринбургский театр кукол - созданный при поддержке Министерства культуры России и правительства области Тоскана (Италия) спектакль "Пиноккио". В заключительный день фестиваля самые маленькие зрители увидят спектакль "Колобок" Санкт-Петербургского Большого театра кукол, ребята постарше - спектакль Кировского театра кукол имени А.Н. Афанасьева "Данила-мастер. История одного кукольника". Также в "Театре на Спасской" пройдет показ спектакля "Вятские сказки", а в драмтеатре зрители увидят постановку "Мэри Поппинс". Кроме того, Казанский ТЮЗ покажет пластическую балладу "Людмила и Руслан", которая стала лауреатом театральной премии Министерства культуры Республики Татарстан "Тантана" ("Триумф").

О фестивале

Международный фестиваль театров "Вятка - город детства" проходит в Кирове с 2012 года. Среди участников были театры Еревана, Казани, Перми, Великого Новгорода, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

"Спектакли, которые здесь проходят, интересные, добрые, мягкие и в то же время острые. А Вятка - действительно город детства. Мне кажется, нет места лучше, чтобы воспитывать детей. Это прекрасная вятская природа, хорошие детские товары, качественные продукты питания, удивительная фабрика "Весна", которая делает игрушки - лучшее в этом мире, и, конечно, театр, который дает возможность всем нам быть лучше, интереснее, честнее", - отметила в ходе открытия фестиваля заместитель председателя правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

Фестиваль не имеет конкурсной составляющей, его цель - отразить сложный и многообразный современный театральный процесс, познакомить город с разными театрами, режиссерами, художниками и артистами. Образовательная программа фестиваля включает в себя тренинги от ведущих педагогов актерского мастерства для артистов кировских театров, семинары для преподавателей и студентов педагогических вузов, творческие проекты для детей и подростков.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства Кировской области.