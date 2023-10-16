Академический ансамбль Нацгвардии даст концерты в Мурманской области

К 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в регионе также проведут уроки мужества, лекции и часы патриотизма, викторины, музейные занятия и выставки, просмотры и обсуждения фильмов, спектакли, концерты, литературно-художественные композиции, а также исторические квесты

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Концерты Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии России пройдут в Мурманской области в октябре в рамках мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Об этом сообщила министр культуры региона Ольга Обухова.

"Академический ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением народного артиста России генерал-майора Виктора Елисеева выступит 19 октября в Североморске и Печенге, а в заполярной столице концерты пройдут 18 и 20 октября. Всего в программе - более 300 событий, приуроченных к памятной дате - 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье", - сказала Обухова на оперативном совещании в региональном правительстве.

Она отметила, что участниками мероприятий, приуроченных к 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, станут более 26 тыс. жителей и гостей области. Мероприятия будут организованы в различных форматах: во всех муниципалитетах пройдут акции и уроки мужества, лекции и часы патриотизма, викторины, музейные занятия и выставки, просмотры и обсуждения фильмов, спектакли, концерты, литературно-художественные композиции, исторические квесты.

Советское Заполярье (Мурманская область, Кольский полуостров) - это единственный участок на западной границе Советского Союза, где фашистское наступление было остановлено в первые месяцы Великой Отечественной войны, осенью 1941 года, после чего фронт стабилизировался и не менялся до 1944 года. Фашистские войска за эти годы не смогли продвинуться вглубь Кольского полуострова. Боевые действия велись на суше, в море и воздухе и закончились разгромом немецко-фашистских захватчиков осенью 1944 года благодаря успеху Петсамо-Киркенесской наступательной операции, в ходе которой были освобождены советское Заполярье и северная Норвегия.