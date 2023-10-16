В Петербурге открылся первый народный фестиваль "Сияние Арктики"

На нем 20 артистов и творческих коллективов исполнят народную музыку и танцы различных северных народов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Первый фестиваль "Сияние Арктики", посвященный культурам коренных народов арктических регионов России, открылся на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Разнообразные мастер-классы, выступления народных коллективов, беседы с шаманами, тематические выставки и многое другое смогут увидеть посетители фестиваля, передает корреспондент ТАСС.

"Арктика - это не только экономика, не только проекты по освоению ее месторождений, в первую очередь - это люди. Это люди, которые там живут, это их культура, их наследие. В этом ряду Петербург занимает особое место, не случайно он считается центром сохранения культуры коренных народов Арктики. Это мероприятие мы проводим для того, чтобы жители и гости нашего города прикоснулись к истории, культуре народов, и чтобы Арктика стала к ним ближе", - рассказал ТАСС председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков.

На сцене фестиваля несколько сотен петербуржцев увидят 20 артистов и творческих коллективов, которые исполнят народную музыку и танцы различных северных народов, в том числе фольклорный театр-студия "Северное сияние" Института народов Севера РГПУ имени А.И. Герцена и ансамбль северного танца "Энэр".

Основная экспозиция мероприятия представляет собой многочисленные скульптуры, посвященные образам наиболее известных точек российской Арктики - архипелагам Северная Земля и Земля Франца-Иосифа, Баренцеву и другим арктическим морям. Отдельно здесь разместилась экспозиция, рассказывающая о ярких северных народах со своей богатой культурой - эвенах, ненцах, чукчах, якутах, саамах и других.

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по изготовлению традиционных украшений, вязанию кукол, нанесению этнических орнаментов и созданию характерных для разных народов узоров, ознакомиться с устройством северного чума и главное - пообщаться с представителями коренных народов, которые с радостью ответят на самые разные вопросы о культуре и истории своих этносов.

"И по Арктическому салону, который в 2023 году уже во второй раз крайне успешно прошел в Санкт-Петербурге, и по другим не менее важным мероприятиям мы видим, что интерес жителей к теме изучения самобытного искусства народов Крайнего Севера постоянно растет. Фестиваль "Сияние Арктики" - еще одна прекрасная возможность для петербуржцев прикоснуться к миру российского Севера", - добавил Герман Широков.