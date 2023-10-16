Умер заслуженный артист РФ Александр Готгельф

Ему было 74 года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ, музыкант и педагог Александр Готгельф умер в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщил Российский национальный оркестр (РНО) в своем Telegram-канале.

"Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа", - говорится в сообщении РНО.

В публикации отмечается, что Готгельф с самого возникновения коллектива РНО был одним из тех, кто определял его лицо и задавал планку высочайшего профессионализма, которым всегда славился Российский национальный оркестр.

Коллектив оркестра выразил соболезнования родным и близким артиста.

Готгельф Александр Львович родился в 1948 году. Окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Заслуженный артист России. В Российском национальном оркестре Готгельф работал с начала его основания в 1990 году. Был участником многих сольных и камерных концертов и проектов, среди них такие как Государственный камерный оркестр, "Солисты Москвы", Ансамбль современной музыки под руководством Ю. Каспарова. В разные годы его партнерами были Игорь Ойстрах, Михаил Плетнев, Наталия Шаховская, Государственный квартет имени Бородина.