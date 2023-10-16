Мариинский театр начал показ в Шанхае тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга"

20 и 22 октября состоится премьера обновленных сценических версий третьей и четвертой опер "Зигфрид" и "Гибель богов"

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Оперная труппа Мариинского театра представила зрителям в Шанхае первую часть знаменитой тетралогии Вагнера "Кольцо нибелунга" "Золото Рейна". Таким образом, началась оперная часть самых масштабных за всю историю гастролей коллектива театра по Китаю, которые стартовали 10 октября балетом в Пекине, передает корреспондент ТАСС из Шанхайского большого театра, где состоялся показ.

За дирижерским пультом стоял народный артист России Валерий Гергиев, который уже неоднократно выступал перед китайской публикой на этой площадке в Шанхае, и даже открывал этот театр. Под музыку Вагнера перед зрителями развернулось яркое представление с красочными костюмами, множеством статичных и подвижных декораций, а также спецэффектов, придавших сюжету первой части тетралогии особую атмосферу. Зрители тепло встретили артистов и неоднократно вызывали их на бис аплодисментами в конце спектакля, который длился три часа.

Гастроли по Китаю

Гастроли Мариинского театра в Китае открылись 10 октября в Национальном центре исполнительских искусств Пекина жемчужиной русского балетного искусства "Лебединое озеро" Чайковского. До 5 ноября оперная и балетные труппы, хор и симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Пекине, Шанхае, Нанкине, Харбине, Тайюане и Чжухае.

В Шанхае 16 октября началась оперно-симфоническая часть гастролей с показа тетралогии "Кольцо нибелунга". В конце предыдущего сезона в Санкт-Петербурге были представлены новые сценические версии первых двух опер монументальной эпопеи - "Золото Рейна" и "Валькирия". Автором концепции обновления выступил Валерий Гергиев.

Именно в Шанхае 20 и 22 октября состоится премьера обновленных сценических версий третьей и четвертой опер тетралогии - "Зигфрид" и "Гибель богов". Второй спектакль грандиозной саги великого немецкого композитора "Валькирия" покажут на сцене Большого театра Шанхая 18 октября.

В главных партиях выйдут Евгений Никитин, Михаил Векуа, Татьяна Павловская, Михаил Петренко, Юрий Воробьев, Анна Кикнадзе, Андрей Попов, Юлия Маточкина, Ирина Чурилова, Жанна Домбровская, Евгений Акимов, Анастасия Калагина, Елена Витман, Злата Булычёва, Оксана Шилова, Анжелика Минасова, Ярослав Петряник, Вадим Кравец, Дарья Рябоконь и другие.

Гергиев о выступлении в Шанхае

"Огромное значение в этой работе имеют не только декорации и костюмы, но, конечно, артисты. Также важно огромное количество видеоматериала, специально созданного для этой постановки", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Валерий Гергиев, добавив также что для Мариинского театра большая радость и честь вернуться в Шанхай.

Валерий Гергиев накануне на пресс-конференции напомнил журналистам, что именно в Шанхае коллектив театра провел свой первый концерт в Китае в 1998 году. "Конечно, мы постараемся выступить с оперой "Кольцо нибелунга" как можно ярче, чтобы любители оперы здесь в Шанхае и все, кто хотел в рамках Шанхайского фестиваля увидеть спектакли Мариинского театра, получили большое удовольствие", - сказал он, добавив, что особенно интересно будет показать в Шанхае четыре части оперы, две из которых станут премьерой.

Это уже третий приезд коллектива Мариинского театра в Китай в 2023 году.