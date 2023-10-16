В Калуге в театре кукол впервые покажут спектакль с тифлокомментариями

Постановка "Музыка моего дятла" рассказывает историю слепой девочки, через которую зритель должен понять как воспринимают мир люди с нарушениями зрения

КАЛУГА, 16 октября. /ТАСС/. Театр "ТриЧетыре" из Санкт-Петербурга впервые представит спектакль "Музыка моего дятла" с тифлокомментариями в Калуге. Постановка не только расскажет об уникальном мире незрячих людей, но и создана специально для них, рассказал ТАСС директор театра кукол Алексей Соколов.

"Питерский театр "ТриЧетыре" в рамках фестиваля "Театральный причал", который впервые проводится в Калуге, привозит постановки, в том числе одна из них - "Музыка моего дятла". Подобного на нашей сцене не было, это будет первый показ, он специально разработан для слабовидящих людей", - рассказал Соколов.

Как уточнил собеседник агентства, для слабовидящих людей записана уникальная звуковая дорожка, благодаря которой можно узнать, что происходит на сцене. Спектакль рассчитан на всех зрителей, он рассказывает историю слепой девочки, ее окружает особенный мир. Зритель увидит и поймет, как воспринимает мир героиня спектакля и другие люди с нарушениями зрения. Для этого создатели используют много театральных средств, в том числе теневой театр и анимацию.

Спектакль реализован при финансовой поддержке министерства культуры России. Фестиваль "Театральный причал" в Калуге проходит впервые, он стартовал в августе 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и городской управы Калуги. В фестивале примут участие театры из Тюмени, Костромской, Орловской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.