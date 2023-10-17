В Петербурге пройдет фестиваль детских камерных театров "Волшебный фонарик"

Конкурсный смотр соберет коллективы из регионов страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Третий фестиваль детских камерных театров "Волшебный фонарик" пройдет в Петербурге с 17 по 21 октября под крышей Театра у Нарвских ворот. Конкурсный смотр соберет коллективы из разных регионов страны.

"Каждый год мы собираемся новой компанией, делая исключение только для обладателя Гран-при предыдущего фестиваля. Поэтому снова у нас в гостях Донецкий академический молодежный театр из Макеевки. Мы расширяем свою географию - хочется иметь контакты с различными режиссерами, художниками, выявлять достижения артистов", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель Театра у Нарвских ворот Валентина Лутц. Хозяева фестиваля откроют программу спектаклем "Маленький принц".

Самый молодой коллектив в компании участников - Государственный республиканский абазинский драматический театр из Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика), который покажет спектакль "Все мыши любят сыр".

"Для нас огромная честь участвовать в таком фестивале. У нас в республике с населением меньше 500 тысяч человек работает пять театров, и все они участвуют в государственных программах развития культуры. Детский театр для нас - это основной инструмент для сохранения родного языка", - отметил в своем выступлении министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Он рассказал, что недавно обсуждал с петербургскими коллегами идею организации в республике театрального фестиваля, что соответствует развитию Карачаево-Черкесии как перспективного туристического региона.

По мнению директора Смоленского областного театра кукол Елены Павловой, такие фестивали важны для расширения дружеских связей и для оценки сделанного профессиональным жюри. Труппа привезет в Петербург семейную сказку "Мальчик-с-Пальчик".

Участники

Фестивальная афиша включает также спектакли Тверского театра юного зрителя, Драматического театра для детей и взрослых "Стрела" (город Жуковский, Московская область), Ростовского государственного театра кукол.

Свою работу покажут студенты четвертого курса кафедры режиссуры и актерского мастерства театра кукол Российского государственного института сценических искусств. В рамках программы фестиваля в Доме актера состоится мастер-класс по отработке ритма и фехтованию Олега Снопкова, преподавателя кафедры актерского мастерства ВГИКа имени Сергея Герасимова и Российского института театрального искусства.

Фестиваль пройдет при поддержке городского комитета по культуре и Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей России.