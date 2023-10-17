В Улан-Удэ состоится Фестиваль детской литературы "Бумажный ключ"

Для гостей запланировали около 100 мероприятий

УЛАН-УДЭ, 17 октября. /ТАСС/. Писатели, художники-иллюстраторы из российских городов, а также из Монголии съедутся в Улан-Удэ на Фестиваль детской и подростковой литературы "Бумажный ключ". Он состоится 19-20 октября, сообщила ТАСС менеджер культурно-просветительских проектов Республиканской детско-юношеской библиотеки Светлана Терентюк.

"Фестиваль впервые состоялся в Улан-Удэ в 2019 году, он постепенно расширяет географию. В 2023 году к нам приедут авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Монголии. Планируется провести около 100 мероприятий, ожидаем участие более 6 тыс. человек, включая как самих читателей, в том числе юных и их родителей, так и профессионалов, гостей-экспертов. Будут представлены ведущие издательства - "Детская литература", "Детская и юношеская книга", "Самокат", "Буряад-Монгол ном" и другие", - сказала Терентюк.

В программу мероприятия вошли книжная ярмарка, мастер-классы, лекции, встречи с писателями. Сестры Аня и Варя Кендель из Санкт-Петербурга поделятся особенностями профессии иллюстратора, расскажут о работе над книгой "Смотри: Байкал". Александр Исаков, представляющий Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения РАН, представит фольклорные бурятские истории о Чингисхане. С главным редактором издательства "Пешком в историю" Александрой Литвиной можно побудет обсудить развитие научно-популярной литературы для детей и подростков. Кроме того, планируется большая профессиональная площадка для библиотекарей: специалисты смогут принять участие в семинаре, на котором выступят президент Русской школьной библиотечной ассоциации Татьяна Жукова, директор издательства "Детская и юношеская книга" Владимир Шаталин и другие эксперты.

"Во время проведения фестиваля на сцене Государственного бурятского академического театра драмы имени Х. Н. Намсараева можно будет увидеть два спектакля - это премьеры нового сезона. В первый день театр кукол "Ульгэр" представит постановку "Это все она" по пьесе белорусского драматурга Андрея Иванова - о родительской гиперопеке. А во второй день коллектив школьной театральной студии "Дебют" гимназии №33 (Улан-Удэ) покажет постановку "Трудный экзамен" по пьесе Гульнары Искалиевой - про выбор будущей профессии", - добавили организаторы.

В Республиканской детско-юношеской библиотеке напомнили, что символ фестиваля - девочка с бумажным ключиком. Его придумала и создала художница из Бурятии Саяна Хомонова.