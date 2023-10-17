"Русская медиагруппа" планирует запустить стриминговую платформу в ноябре

Управляющий директор компании Дмитрий Медников отметил, что система "позволит по-новому подойти к формированию подборок и плейлистов, вычислению популярности"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. "Русская медиагруппа" запустит единую стриминговую платформу в ноябре. При этом каждую радиостанцию, входящую в группу, представят на ней отдельно, сообщил ТАСС управляющий директор медиагруппы Дмитрий Медников.

"Через несколько недель мы запускаем принципиально новую стриминговую платформу. В середине ноября, я думаю, она будет запущена в эксплуатацию", - сказал он.

По словам Медникова, система будет работать таким образом, что технологически работа будет идти по одному образцу, однако пользователи смогут слушать музыку конкретно того бренда, к которому привыкли - "Русское радио", Monte Carlo, "Хит FM", DFM, радио Maximum.

"С точки зрения представления во внешнюю среду мы формируем пять стриминговых платформ по направлению наших брендов. Не исключено, что со временем мы запустим единый портал, который будет обеспечивать доступ ко всей музыке. Но сейчас мы развиваем все же направления наших существующих брендов с единой технологической платформой - система стриминга общая, система навигации схожая, регистрации могут быть сквозные, медиабанк общий, а интерфейс стилистически различается для каждой станции", - отметил собеседник агентства.

В первую очередь новая стриминговая платформа позволит по-новому подойти к формированию подборок и плейлистов, вычислению популярности. Кроме того, ее можно будет установить на любой девайс, который позволяет прослушивать музыку, - в перспективе даже на современный спортивный тренажер, рассказал Медников.

"Возможно, это, конечно, не стриминговая платформа уровня Spotify или других гигантов, но по технологическому стандарту точно к ним приближена", - заключил он.