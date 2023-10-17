Mediascope назвал популярные сериалы у россиян в 2023 году

Лидерами по популярности стали детективные сериалы "Триикс медиа" о сотрудниках органов правопорядка и их работе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Остросюжетные детективные сериалы кинокомпании "Триикс медиа" о сотрудниках органов правопорядка и их работе, выходящие в эфире НТВ и Пятого канала, а также доступные в онлайн-кинотеатрах, признаны одними из самых популярных у россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Mediascope, которая занимается измерениями телевизионной и интернет-аудитории в России.

Среди них, в частности, оказались сериалы "Невский", "Первый отдел", "Чужой район", "Контуженный", "Пилигрим", "Наш спецназ" и "Условный мент".

Так, по данным Mediascope, максимальная доля аудитории третьего сезона детектива "Первый отдел", который в прошедшие две недели выходил в вечернем эфире НТВ по будням, 11 октября достигала 18,3%. Это обеспечило НТВ первое место среди федеральных телеканалов по данному показателю.

Кроме того, согласно результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения, опубликованным 12 октября, "Первый отдел" вошел в топ-3 самых популярных сериалов у россиян в 2023 году.

Премьера шестого сезона остросюжетного детектива "Невский", показанная на телеканале в апреле, три недели подряд возглавляла топ-5 самых популярных сериалов в России. Как свидетельствуют данные, приведенные Mediascope, максимальная доля аудитории составила 14,9%.

Пятый канал

Согласно исследованиям Mediascope, 15 октября среди зрителей от 25 до 59 лет по всей стране доля аудитории премьерных серий второго сезона сериала "Наш спецназ" составила 8,4%. Это обеспечило Пятому каналу выход на первое место среди федеральных телеканалов в выходной день. Аналогичным образом с долей в 8,3% 17 сентября канал вывел в лидеры финал остросюжетного шпионского детектива "Пилигрим".

Не менее успешным стал выход в эфире телеканала сериала "Контуженный" в августе. По данным Mediascope, средняя доля аудитории премьерного показа детектива также составила 8,3%.

Онлайн-кинотеатры

Популярность детективных сериалов "Триикс медиа" наблюдается и среди пользователей онлайн-кинотеатров.

В частности, на платформе "Иви" сериал "Первый отдел" получил среднюю зрительскую оценку 9,0. Детектив "Невский" демонстрирует результат 8,5, многосерийный фильм "Пилигрим" - 8,1, а сериал "Контуженный" - 7,9, войдя в начале сентября в топ-10 российских сериалов по подписке.

Пользователи онлайн-кинотеатра Wink оценили сериалы "Контуженный" и "Пилигрим" на 8,7. При этом показ "Контуженного" в августе обеспечил детективу место в топ-6 среди сериалов по количеству просмотров.