Второй сезон мультсериала "Благословение небожителей" выйдет на "Кинопоиске" 18 октября

Мультсериал создан по мотивам бестселлеров китайской писательницы Мосян Тунсю

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Продолжение фэнтези-мультсериала "Благословение небожителей" по мотивам бестселлеров китайской писательницы Мосян Тунсю выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в среду одновременно со всем миром, сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Второй сезон аниме "Благословение небожителей" по романам-бестселлерам китайского автора Мосян Тунсю выйдет в России одновременно со всем миром - премьера состоится эксклюзивно на "Кинопоиске" 18 октября", - говорится в сообщении.

"Благословение небожителей" - китайская новелла в жанре сянься (фэнтези на основе китайской мифологии и культуры), впервые опубликованная в 2017 году. Книги Тунсю издаются в России рекордными тиражами. По данным Российского книжного союза, первые три части "Благословения небожителей" второй год держатся в топе продаж художественной литературы, обгоняя в популярности "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Кроме того, романы китайской писательницы трижды попадали в списки бестселлеров The New York Times.

Мосян Тунсю - это псевдоним, автор не раскрывает свою настоящую личность и не дает интервью.

Мировая премьера первого сезона мультсериала, снятого по роману Мосян Тунсю, состоялась в 2020 году. Китайское фэнтези стало известным по всему миру и уже три года занимает первые строки в зрительских рейтингах. В новом сезоне из 12 серий продолжится история приключений наследного принца Се Ляня. Специально для "Кинопоиска" "Благословение небожителей" озвучила студия Deep, дублирующая для сервиса популярные аниме-сериалы "Атака титанов" и "Боевой континент". Голоса главным героям подарили известные в России актеры дубляжа Иван Чабан ("Атака титанов", "Слабый герой") и Ислам Ганджаев ("Истребитель демонов", "История девятихвостого лиса").