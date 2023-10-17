В Саратове на международном фестивале циркового искусства покажут 23 выступления

Основной задачей мероприятия является выявление и поощрение профессионального мастерства представительниц женских цирковых профессий.

САРАТОВ, 17 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль циркового искусства "Принцесса цирка" пройдет в Саратове с 19 по 22 октября. В нем примут участие артистки из России, Перу, Монголии, Франции, Китая, Эфиопии, Германии, Казахстана, Бразилии, Греции, Мексики, Киргизии, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

"В итоге конкурсный отбор прошли 23 цирковых номера, и это настоящие звезды современного цирка. Зрителей ждет захватывающее путешествие в мир циркового искусства женщин и их невероятных историй. От Европы до Азии, от греческих островов до Мексиканского залива, от монгольских степей до африканской cаванны - участницы подарят гостям фестиваля неповторимую атмосферу грации и высочайшего исполнительского мастерства. Все они обладают уникальным талантом, являясь носителями лучших мировых практик в искусстве укрощать, восхищать, покорять, изумлять, поражать или забавлять", - говорится в сообщении.

Выступления пройдут на манеже Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных. Основной задачей фестиваля, как отметили в Росгосцирке, является выявление и поощрение профессионального мастерства представительниц женских цирковых профессий.

Заявки на фестиваль поступали из множества стран, среди которых Италия, Испания, Мексика, Япония, страны Южной и Северной Америки, африканского континента.

"Это самая настоящая конкурентная борьба и состязание выдающихся представительниц разных цирковых жанров, прибывших со всех уголков света, чтобы доказать, что у циркового искусства большое будущее и сегодня оно в нежных женских руках", - приводятся в сообщении слова генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова.