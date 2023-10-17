Хореограф Сигалова считает, что тенденция к отмене русской культуры в мире не повсеместна

По словам профессора школы-студии МХАТ, в преддверии зимних праздников везде будут показывать балет "Щелкунчик" на музыку П. И. Чайковского

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Хореограф, профессор школы-студии МХАТ Алла Сигалова считает, что отмена русской культуры не получила распространение по миру. В преддверии зимних праздников везде будут показывать балет "Щелкунчик" на музыку П. И. Чайковского, таким мнением она поделилась на пресс-конференции в ТАСС.

"Где-то она (русская культура - прим. ТАСС) отменяется, а где-то нет. Вот сейчас, в ноябре, все как грянут с "Щелкунчиком" Чайковского. И никто ничего не отменит. Весь мир будет в "Щелкунчиках". Как было "Лебединое озеро", так и будет", - сказала Сигалова.

Вместе с тем она рассказала, что многие ее проекты за границей в связи со сложившейся ситуацией отменились. "Но я не посыпаю голову пеплом. Ну отменилось, а другое выросло, - сказала она. - Я никогда ни о чем не жалею, главное чтобы было здоровье".