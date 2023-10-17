Россиянин Мысин получил первый приз на конкурсе пианистов в США

Исполнителю полагается награда в сумме $5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Российский пианист Елисей Мысин отмечен первым призом на первом международном конкурсе пианистов имени Ф. Шопена, финал которого прошел 14-15 октября в Нэшвилле, США. Об этом сообщило местное издание The Tennessean.

Оно отмечает, что 12-летний российский исполнитель получил первый приз в старшей возрастной категории "от 16 до 22 лет", за который ему полагается награда в сумме $5 тыс. Кроме того, Мысин выиграл приз зрительских симпатий. Как отмечается на сайте конкурса, участники могут по запросу менять возрастную категорию, от выбора которой зависит сложность программы.

Российский пианист родился в 2010 году в Ставрополе. Начал осваивать инструмент в четырехлетнем возрасте. В настоящее время обучается Центральной музыкальной школе при Московской консерватории (классы профессора Наталии Трулль и Даниила Цветкова). Ранее неоднократно становился лауреатом и победителем ряда международных конкурсов пианистов в России, США, Китае и Казахстане. Музыкант регулярно выступает на ведущих площадках России, в число которых входят Концертный зал имени П.И. Чайковского московской филармонии, концертный зал "Зарядье", Большой театр, Московский международный дом музыки и другие.

Конкурс имени польского композитора и пианиста Ф. Шопена (1810-1849) проходил в Нэшвилле, штат Теннеси, в 2023 году впервые. В финал вышли 26 исполнителей из разных стран мира, включая Китай, Таиланд, Польшу и другие государства. Мысин стал единственным представителем из России на конкурсе. Гран-при ($20 тыс.) получил 21-летний австрийский пианист Кирон Атом Теллиан.