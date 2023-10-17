В Петербурге на фестивале представят инновационную версию оперы "Евгений Онегин"

Фестиваль посвящен 130-летию со дня смерти Петра Чайковского и 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Более 30 мероприятий - большие и камерные концерты, выставка, кинопоказы - пройдут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках VII Международного фестиваля "Чайковский. Перезагрузка", объединившего различные виды искусства. Частью его программы, которую организаторы представили в петербургском пресс-центре ТАСС, станет премьера инновационной цифровой версии оперы "Евгений Онегин".

Режиссером-постановщиком мультимедийного спектакля выступает художественный руководитель фестиваля, художественный руководитель "Сириуса" - фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай. "В рамках этой оперы <…> мы создаем отдельный цифровой мир. У нас будут задействованы крупные светодиодные экраны, и история будет рассказана в местах, где она первоначально разворачивалась. То есть, по сути, зрители смогут наблюдать целый фильм. <…> Мы таким образом хотим создать историческое оперное шоу", - рассказал Фрай. Премьерные показы состоятся на сцене Александринского театра в заключительные дни фестиваля - 11 и 12 ноября.

В общей сложности в рамках фестиваля в ближайшие недели пройдет более 30 различных мероприятий. "В фестиваль вовлечен весь город: Капелла, филармония, Мальтийская капелла, Шереметевский дворец, Эрмитаж, МТС Live Холл, Александринский театр, а также мы выйдем в Тихвин и посетим места, которые связаны с Чайковским", - отметил Фрай.

Фестиваль в этом году посвящен 130-летию со дня смерти Петра Чайковского и 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и комитета по культуре Санкт-Петербурга. "Задача этого фестиваля - показать, что Чайковский - инновационный автор и в наше время, в 2023 году", - рассказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, добавив, что подобного рода фестивали, которые способствуют продвижению имени великого композитора, заслуживают самого высокого внимания. "Это не только концерты, не только исполнение произведений, это еще и выставка, образовательные мероприятия, конкурсы, то есть это целый спектр мероприятий", - отметил он, говоря о программе.

О фестивале

17 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича состоится гала-концерт - открытие фестиваля. На сцене выступят Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением Дмитрия Юровского, а также виолончелист Сергей Ролдугин.

Как отметила руководитель Центра музыкальной культуры "Чайковский" Дарья Погорецкая, Губернаторский симфонический оркестр принимает участие в 13 концертах фестиваля. В их числе она особо отметила концерт в филармонии 10 ноября, на котором коллектив выступит под управлением Антона Лубченко, солист - лауреат международных конкурсов Николай Кузнецов (фортепиано). Слушателей ждет программа из сочинений Петра Чайковского, Роберта Шумана и Эдварда Грига.

Особая программа будет представлена публике 6 ноября, в день памяти Чайковского: в Малом зале Филармонии пройдет концерт камерной музыки при участии квартета им. Римского-Корсакова и солистов ансамбля "Чистая классика". "Там будут исполнены фантастические произведения, посвященные Чайковскому, Рахманинова и Аренского", - анонсировал президент Фонда поддержки развития проектов в области культуры "Мост Искусств" Виктор Ямпольский.

Он также добавил, что география фестиваля, помимо Петербурга и Ленинградской области, охватит и город Рыбинск в Ярославской области. Там в Музее фортепиано Алексея Ставицкого 29 октября для публики выступит аргентинский пианист Мигель Шебба. В числе других иностранных участников фестиваля Ямпольский также назвал виолончелиста из Германии Маттиаса Моосдорфа - концерт с его участием пройдет в Лютеранской церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге 1 ноября.

Кроме того, в фестивальной афише - кинопоказы фильма-биографии "Чайковский" (1970), а также фильмов-опер "Евгений Онегин" (1959) и "Пиковая дама" (1960) и конкурс рисунков "Санкт-Петербург рисует Чайковского". "Все желающие смогут поучаствовать, и каждый сможет изобразить своего Чайковского", - отметил Фрай.