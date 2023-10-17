В Чувашии пройдет Международный фестиваль национальных театров

В мероприятии примут участие театры из Калмыкии, Башкирии, Марий Эл, Крыма, Татарстана и гости из Азербайджана

ЧЕБОКСАРЫ, 17 октября. /ТАСС/. Первый Международный фестиваль национальных театров "Чекещ" (в переводе с чувашского языка "ласточка") имени Веры Кузьминой впервые состоится в Чебоксарах 17-22 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Минкультуры Чувашии.

"С 17 по 22 ноября <…> в столице Чувашии пройдет первый Международный фестиваль национальных театров ["Чекещ"] имени Веры Кузьминой. Республику представит Чувашский [государственный] академический драматический театр", - отмечается в сообщении. Также примут участие театры из Калмыкии, Башкирии, Марий Эл, Крыма, Татарстана и гости из Азербайджана.

В министерстве поясняют, что фестиваль проводится для увековечения памяти народной артистки СССР Веры Кузьминой (1923-2021). Она была лауреатом российской национальной театральной премии "Золотая маска", почетным гражданином Чувашии. На протяжении 74 лет играла в спектаклях чувашского драмтеатра. Триумфом актрисы на международном уровне считался моноспектакль "Черная ласточка" по пьесе Бориса Чиндыкова.

"Вера Кузьминична Кузьмина посвятила свою жизнь развитию и сохранению национального театрального искусства, делясь теплом своей души и сердца со зрителями. <…> Отдавая дань ее таланту и вкладу в развитие национальной культуры, мы проводим такой масштабный фестиваль. На его сценах будут представлены лучшие спектакли профессиональных театров на русском и национальных языках", - цитируют в сообщении министра культуры Чувашии Светлану Каликову.

На фестивале предусмотрено семь номинаций, в том числе по итогам театральных показов определят лучший спектакль и лучшего режиссера. "Уверен, фестиваль укрепит дружеские связи между разными регионами, станет ярким событием культурной жизни в масштабах всей страны", - написал в своем телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.