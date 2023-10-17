Школа ГИТИСа впервые пройдет в Чили

Ее участниками станут студенты Театральной школы Университета Финис Террае, Университета Чили и члены актерских объединений Chileactores и Sidarte

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Школа ГИТИСа по методикам театрального образования впервые пройдет в Сантьяго с 19 по 22 октября, сообщает сайт Минкультуры РФ.

"Из тех, кто преподает и тем более учится в ГИТИСе, никто не помнит, чтобы мы ездили с мастер-классами в Чили. Сегодня мы прокладываем новый маршрут и надеемся, что наши мастер-классы и Школа ГИТИСа, самого крупного театрального института в Европе, отмечающего в этом году свое 145-летие, будут полезны для чилийских актеров и студентов крупнейшей частной театральной академии", - приводятся в сообщении слова ректора ГИТИСа Григория Заславского. Он надеется, что этот визит положит начало многолетнему сотрудничеству.

Участниками Школы ГИТИСа станут студенты Театральной школы Университета Финис Террае, Университета Чили и члены актерских объединений Chileactores и Sidarte. Преподаватели ГИТИСа познакомят чилийцев с русской театральной школой, расскажут о системе Константина Станиславского. Полученные знания участники смогут применить на практике во время мастер-классов по актерскому мастерству и сценическому движению.

Проект реализуется при поддержке фондов "Русский мир" и "Вольное дело", а также Общественного совета при Россотрудничестве. Школа ГИТИСа в Чили пройдет в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".