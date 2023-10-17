Кинематографисты Прикаспия участвуют в I Международном Каспийском кинофоруме

Итогом кинофорума станет резолюция его участников, направленная на сохранение и укрепление общего культурного пространства и развитие совместных кинопроектов стран региона

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Деятели киноиндустрии России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана принимают участие в I Международном Каспийском кинофоруме, который проходит в Доме кино в Москве, а также в онлайн-формате. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры Астраханской области.

"В Москве 17-18 октября в Доме кино, а также в онлайн-формате проходит I Международный Каспийский кинофорум. Его задачами являются укрепление отношений между городами и государствами Каспийского региона, поддержка киноискусства стран региона и кинематографистов в реализации совместных оригинальных идей и проектов. Итогом кинофорума станет резолюция его участников, направленная на сохранение и укрепление общего культурного пространства и развитие совместных кинопроектов стран Каспийского региона", - говорится в сообщении.

Среди участников кинофорума - представители Союзов кинематографистов, профильных вузов, киностудий, режиссеры и продюсеры стран Каспийского региона. В программу включены презентации стран-участниц, а также обсуждение перспектив развития копродукционных проектов, то есть фильмов с долей финансирования от студий стран ближнего зарубежья с задействованием иностранных авторов и актеров. Среди актуальных для обсуждения тем - подготовка кадров для киноотрасли, а также аспекты межвузовского и межгосударственного взаимодействия.

В рамках круглого стола кинофорума "Кинообразование стран Каспийского региона: пути взаимодействия и развития" генеральный директор Отдела киноисследований и кинематографических навыков Мехди Шафии (Иран) предложил создать открытую и общедоступную образовательную виртуальную платформу, где ведущие кинематографисты из прикаспийских стран могли бы транслировать обучающие курсы и мастер-классы для всех желающих.

"Сегодня иранские кинематографисты предлагают очень конструктивные идеи, касающиеся совместных шагов в области развития киноиндустрии. Сейчас активно развивается сотрудничество между ВГИК и ведущими киношколами в Иране. Отметила бы положительных опыт иранского кинофестиваля "Фаджр", который имел кампус, где студенты из России могли получать навыки, связанные с кинопроизводством в области режиссуры и драматургии", - рассказала модератор круглого стола, советник ректора ВГИК, исполнительный директор "Нового института культурологии" Нина Кочеляева.

По данным организаторов, во второй день форума пройдет питчинг копродукционных проектов стран Каспия. Экспертами выступят представители российских онлайн-платформ и продюсерских компаний, а также кинематографисты стран Прикаспия, которые оценят семь проектов, вошедших в шорт-лист.

Идея Каспийского кинофорума была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в рамках VI Каспийского саммита в июне 2022 года. Организаторами выступают Союз кинематографистов России, Фонд поддержки регионального кинематографа при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

ТАСС - информационный партнер форума.