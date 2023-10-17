В Москве в "Художественном" пройдет ретроспектива фильмов Жан-Пьера Мельвиля

В программе показов - фильм "Самурай", "Красный круг", "Армия теней", "Леон Морен, священник", а также "Боб - прожигатель жизни"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ретроспектива фильмов знаменитого французского режиссера Жан-Пьера Мельвиля пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве с 29 октября по 2 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"С 29 октября по 2 ноября кинотеатр "Художественный" совместно с Французским институтом в России покажет ретроспективу фильмов Жан-Пьера Мельвиля. Зрители увидят пять кинокартин, ставших знаковыми в истории французского кинематографа. В программе показов - фильм "Самурай" с Аленом Делоном, экзистенциальный нуар "Красный круг", экранизация одноименного романа Жозефа Кесселя "Армия теней", драма "Леон Морен, священник" с Жан-Полем Бельмондо, а также один из самых влиятельных гангстерских фильмов, предвосхитивший французскую новую волну "Боб - прожигатель жизни", - говорится в сообщении.

Все показы пройдут на французском языке с русскими субтитрами. Билеты в продаже на сайте кинотеатра. "Выдающийся режиссер и сценарист Жан-Пьер Мельвиль справедливо считается предтечей и ментором французской новой волны. <...> Он умер слишком рано от сердечного приступа, но многие его фильмы вошли в повседневный обиход и золотой фонд мирового кино, сформировав иконографический образ таких великих французских звезд, как Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, и оказали существенное влияние на творчество таких режиссеров, как Мартин Скорсезе, Стивен Содерберг, Майкл Манн и Квентин Тарантино", - цитирует пресс-служба слова программного директора "Художественного" Стаса Тыркина.