В Нижнем Новгороде открылся театральный фестиваль имени Горького

Зрители смогут посмотреть девять спектаклей театров из семи городов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Российский театральный фестиваль им. Максима Горького "Диалог эпох. Время открытий" открылся во вторник в Нижнем Новгороде эмоциональной драмой "Мещане. Попытка прочтения" в исполнении Московского драмтеатра им. Н. В. Гоголя, передает корреспондент ТАСС.

"Это классическая пьеса в современной режиссерской трактовке <…> с уважением к автору, с уважением к его тексту. Попытка прочтения - это попытка прочтения пьесы Горького молодыми людьми, потому что все роли в спектакле, возрастные в том числе, играют молодые артисты. Несмотря на то, что это так, зрители подключаются к героям", - рассказала журналистам руководитель литературной части Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя Валерия Гуменюк.

Она добавила, что интересно будет посмотреть на то, как зритель воспримет трактовку образа Горького через молодых актеров.

Исполнитель роли Бессеменова актер Илья Антоненко отметил, что пьеса была написана в 1901 году, однако постановка и сейчас будет интересна зрителю в силу актуальных проблем. "Это проблема семьи, проблема отцов и детей, проблема человека, который не может найти общий язык со своими близкими. Это вне возраста", - сказал Антоненко.

Директор Московского драматического театра им. Н. В. Гоголя Александр Бочарников в беседе с журналистами рассказал, что для театра честь открыть этот фестиваль. "Мне кажется, то название, которое есть у фестиваля, это очень соответствует нашему спектаклю", - сказал он.

Бочарников отметил, что в театре играет очень много молодежи, и что за молодежью большое театральное и кинематографическое будущее.

Театры-участники

В этом году зрители смогут посмотреть девять спектаклей театров из семи городов. Помимо нижегородских коллективов в театральном форуме примут участие ведущие драматические театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Ярославля. Международный статус поддержат театры из двух белорусских городов - Брестский академический театр драмы и Гомельский областной драмтеатр.

О фестивале

Горьковский фестиваль был основан в 1958 году. После возобновления в 2011 году он проходит в Нижнем Новгороде раз в два года. Театры представят свои творческие открытия в интерпретациях канонических текстов известных русских писателей XIX-XX веков: Максима Горького, Антона Чехова, Михаила Салтыкова-Щедрина, Михаила Булгакова и других.

Форма и жанр постановок традиционно не регламентируются, поэтому в афише можно встретить трагикомедию, хроники, документальный спектакль. Постановки покажут на трех театральных площадках Нижнего Новгорода - на сценах Нижегородского театра драмы, Учебного театра Нижегородского театрального училища и Арт-клуба "Маяковка, 10".

Организаторами учреждены две главные награды - премия имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева "Талант" и премия имени народного артиста РСФСР Николая Левкоева.