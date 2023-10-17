В Саратове открыли первый межрегиональный фестиваль театров кукол для подростков

Всего в рамках мероприятия запланировано пять спектаклей

САРАТОВ, 17 октября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль театров кукол для подростков "Формат К" впервые стартовал в Саратове. В нем участвуют пять творческих коллективов из Москвы, Рязани, Мурманска и Саратова.

"Настаиваем на том, что с помощью формата куклы можно говорить очень много, очень важно, болезненно, актуально. Особенно важно, что именно в Саратове, где открылся первый в мире театр юного зрителя, мы даем старт новому театральному форуму, посвященному творчеству российских кукольных коллективов. Говорить сегодня со зрителями нужно открыто, откровенно, используя новые формы и приемы работы", - сказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

Глава ведомства отметила, что фестиваль призван познакомить с творчеством коллективов из разных городов и показать лучшие спектакли.

В фестивале принимают участие артисты театра кукол имени С.В. Образцова, Рязанского государственного областного театра кукол, Саратовского театра кукол, Мурманского областного театра кукол, а также Московского театра кукол. Постановкой-открытием стала "Белая уточка" театра кукол имени С.В. Образцова. Всего в рамках фестиваля, который будет проходить до 21 октября, запланировано пять спектаклей.