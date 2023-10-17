Главный архитектор Москвы дал урок угольной графики в культурном центре ЗИЛ

Мастер-класс завершился дискуссией об архитектурных акцентах времени, преображении столицы и проектах реконструкции

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный архитектор Москвы и художник Сергей Кузнецов дал мастер-класс по угольной графике в культурном центре ЗИЛ в рамках проекта "СкетчКультура". Порядка 250 собравшихся изобразили на картонах венецианский Палаццо Малипьеро-Тревизан, передает корреспондент ТАСС.

Двухчасовой мастер-класс состоялся в камерном зале. В левой руке художник держал планшет с авторским фото - несколько лет назад снимок в Венеции был сделан им лично. В его правой руке мел сменили уголь и кисть с акриловыми красками, а затем и лак - для закрепления рисунка на огромном картоне. "Создание таких больших форматов требует быть в хорошей физической форме", - отметили из зала.

"Массовое" рисование сопровождалось общением главного архитектора и участников. Помимо вопросов о столичных мостах и зданиях, личных творческих привычках художника и его творческом пути, философии архитектуры и трендах в искусстве обсуждение коснулось конкуренции мастерства и технологий.

"Полно разговоров о том, какие профессии "отомрут" с появлением нейросетей и искусственного интеллекта, заменят ли они архитекторов, - эти страхи рождаются из непонимания смысла профессии. Есть иллюзия, даже у самих архитекторов, что их задача - нарисовать проект. Действительно, нейросеть этот проект будет рисовать в будущем быстрее и лучшее. <…> Но смысл профессии более глубокий и философский, это то, что нейросеть еще не скоро сможет сделать, а, может, и никогда. <…> Искусственный интеллект - это инструмент архитектора, а не его замена", - отметил художник.

Мастер-класс завершился дискуссией об архитектурных акцентах времени, преображении Москвы и проектах реконструкции, а также традиционным общим фото. Предыдущее "публичное рисование" Кузнецова на большом формате - листе 2 м на 3 м - состоялось в июле на Фестивальной площади в Лужниках. Такая же техника была использована для вошедших в его выставку "Архитектура мира" крупноформатных работ, которая была представлена в Третьяковской галерее в этом году.

О художнике

Российский художник и архитектор Сергей Кузнецов родился в 1977 году в Москве. Окончил Московский архитектурный институт, является членом-корреспондентом Российской академии художеств. Он занимает должность главного архитектора Москвы с 2012 года.

Кузнецов выступил куратором творческих инициатив и руководителем авторских коллективов значимых градостроительных и архитектурных проектов в России и за рубежом, таких как парк и концертный зал "Зарядье", дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, реконструкция Большой спортивной арены "Лужники", дворец водных видов спорта в Казани, стадион "Краснодар", павильон России на Экспо-2015 в Милане.

Также Кузнецов является победителем и лауреатом международных конкурсов, а его работы выставлялись в Государственной Третьяковской галерее, Мультимедиа арт-музее Москвы, галерее "Триумф", центральном институте графики в Риме, на Миланской неделе дизайна; находятся в российских и зарубежных музейных и частных коллекциях.