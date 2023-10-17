В Москве состоялась премьера фильма "По щучьему велению"

Показ картины прошел в киноцентре "Октябрь"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьера фильма Александра Войтинского "По щучьему велению", основанного на одноименной русской народной сказке, состоялась во вторник в киноцентре "Октябрь" в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Большинство гостей вечера пришли на показ вместе со своими детьми. Одной из первых зрительниц стала министр культуры России Ольга Любимова, которая посетила премьеру вместе с дочерью. "Если обратить внимание, то каждое новое название - это легендарное произведение. Это либо наши народные фольклорные любимые герои, либо советские, наши любимые детские книжки, которые нам читали бабушки и дедушки, - сказала Любимова журналистам. - На тех, кто делает новые версии, кто создает эти произведения, двойная и тройная ответственность. Нам очень важно, чтобы фильмы нравились зрителям, и каждая новая премьера становилась поводом для того, чтобы снова ходить в кинотеатры".

Войтинский, известный по фильмам "Призрак", "Джунгли" и "Черная молния", поблагодарил со сцены съемочную группу и в шутку назвал сказку памятником особенности русского характера. В свою очередь продюсер картины Сергей Сельянов в беседе с журналистами назвал фильм историей об ожившей волшебной палочке.

"По щучьему велению" - это очевидный выбор, поскольку все люди мечтают о волшебной палочке. <...> Этот фильм про волшебную палочку, только у нас она живая. Это должно попадать в сердце, потому что иногда очень хочется, чтобы кто-то помог, кто-то подставил плечо, чтобы самая невероятная мечта стала явью. Но в фильме вы увидите, что при этом надо всегда что-то делать самому. В этом, пожалуй, смысл этой картины", - сказал Сельянов.

О сюжете и актерах

В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. При этом создатели отмечают, что новый фильм - это оригинальная история в современном прочтении.

Роль Емели сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие. Помимо Емели и щуки из классической версии сказки зрители также увидят в фильме Кощея и Кота Баюна. Последнего сыграл сам режиссер. Войтинский подарил мимику герою, которого затем "дорисовали" при помощи визуальных эффектов на стадии постпродакшена. Озвучил Баюна Сергей Бурунов.

Съемки "По щучьему велению" преимущественно проходили в натуральных локациях - под Тобольском и на берегах Иртыша, где по сюжету Емеля и выловил щуку. Декорации царства Кощея были построены в стенах бывшего завода в Санкт-Петербурге, а интерьеры царского дворца возвели в павильонах "Ленфильма".

В широкий прокат картина выйдет 26 октября.