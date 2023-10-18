Театр Терезы Дуровой представит премьеру спектакля "О мышах и людях"

Показ состоится на малой сцене

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Московский Театр Терезы Дуровой представит дипломный спектакль выпускников Театрального института имени Бориса Щукина "О мышах и людях" по одноименной повести Джона Стейнбека. Премьера состоится на малой сцене 18 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Впервые в своей истории Театр Терезы Дуровой приглашает на свою сцену дипломный спектакль выпускников курса Театрального института имени Бориса Щукина. История, рассказанная Стейнбеком, оказалась близка молодым актерам, они буквально горели желанием воплотить ее на сцене. Сюжет пьесы незамысловат, но при этом ставит вопросы, на которые герои Стейнбека пытались найти ответ век назад и которые все так же актуальны сегодня - о выборе и чести, об одиночестве и мечте, о суровом мире и хрупком сердце, о настоящей дружбе и истинном гуманизме", - рассказала собеседница агентства.

В основе сюжета - история приятелей Джорджа и Ленни, которые ищут работу и мечтают о независимой и обеспеченной жизни. Они хотят создать ферму по разведению кроликов и готовы рискнуть всем ради мечты. "Джон Стейнбек, как всякий большой писатель, на примере частной истории ставит вечные вопросы. Что делает человека человеком? Стоит ли мечтать о чем-то большем или смириться с обстоятельствами? Для меня "О мышах и людях" в первую очередь - про одиночество и милосердие, понятия, знакомые и близкие и современному зрителю", - отметил режиссер постановки Константин Балакирев, выступивший также автором сценария совместно с Натальей Балакиревой.

В создании спектакля участвовали художник-сценограф и художник по костюмам Андрей Батов, постановщик трюков Батраз Засеев, художник по свету Владимир Евстифеев. В ролях заняты Алексей Сармометов, Дмитрий Стройкин, Андрей Батов, Тимур Сакун, Никита Овчинников, Анастасия Джентилини, Сергей Батов, Никита Мареев, Михаил Коноваленков, Денис Лукин, Никита Худяков.

Перед премьерным показом своим мнением о спектакле поделилась художественный руководитель и главный режиссер театра. "Хорошо зная публику нашего театра, я могу сказать, что зрители давно ждут серьезного, вдумчивого разговора о будущем, о мечтах, о стремлениях, о реалиях нашего времени. Формат малой сцены как нельзя лучше подходит для такого доверительного диалога между актерами и зрителями", - отметила Дурова.

По ее мнению, в постановке молодые актеры высказывают свою жизненную позицию. "Открыто, эмоционально, энергично, убедительно. Запомните их имена: уверена, вы еще не раз встретитесь с ними как на театральных подмостках, так и в кино. И будете вспоминать, что стали свидетелями первых шагов больших актеров", - заключила худрук.